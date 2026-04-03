Enzo Fernández fue suspendido por dos partidos luego de coquetear con el Real Madrid

El entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, decidió dejar fuera del equipo a Enzo Fernández durante los próximos dos partidos, luego de las declaraciones del mediocampista argentino sobre su continuidad en el club de Londres. La medida alcanza, entre otros compromisos, el cruce de cuartos de final de la FA Cup del sábado ante Port Vale y el encuentro del próximo domingo frente al Manchester City.

La decisión se produjo después de una serie de manifestaciones públicas del futbolista que generaron malestar puertas adentro. Todo comenzó con una entrevista concedida a ESPN tras la derrota por 8-2 en el global ante París Saint-Germain en marzo, cuando al ser consultado sobre si podía garantizar su permanencia en Chelsea, Fernández respondió: "No lo sé, quedan ocho partidos y la FA Cup. Está el Mundial y luego ya veremos".

Esa declaración colocó el futuro del argentino en el centro de la escena, en un contexto ya sensible por la reciente eliminación europea y por el impacto emocional que dejó la serie ante el conjunto francés.

"Se cruzó una línea": la explicación del DT

Rosenior fue contundente al explicar la medida disciplinaria. El técnico reveló que habló personalmente con el volante antes de comunicar la sanción. "Hablé con Enzo hace aproximadamente una hora. Como club de fútbol, y con mi participación en la decisión, no estará disponible para el partido de mañana ni para el del próximo domingo contra el Manchester City".dijo.

El entrenador profundizó sobre el motivo de la decisión y remarcó que el eje central es la protección de la cultura institucional. "Es decepcionante que Enzo se haya expresado de esa manera. No tengo nada malo que decir sobre él, pero se cruzó una línea en lo que respecta a nuestra cultura y a lo que queremos construir", marcó.

Según se detalló, las declaraciones que terminaron de inclinar la balanza fueron las más recientes apariciones del argentino en canales de streaming, donde incluso bromeó con la posibilidad de vivir en Madrid, en medio de los persistentes rumores sobre el interés de Real Madrid. Dentro del club inglés entendieron que había llegado el momento de tomar una medida ejemplificadora.

Una decisión colectiva y una puerta abierta

Pese a la dureza de la sanción, Rosenior dejó en claro que no se trata de una ruptura definitiva con uno de los referentes del plantel, actual vicecapitán del Chelsea.

"En primer lugar, como persona y como jugador, siento el máximo respeto por lo que Enzo ha logrado y por lo que es como futbolista. Está frustrado porque quiere que tengamos éxito". El DT también subrayó que la resolución fue tomada de manera integral por toda la estructura dirigencial y deportiva.

"No se trata solo de mí, ni de los directores deportivos, ni de la propiedad, ni de los jugadores; todos estamos de acuerdo en cada decisión que tomamos. Ha sido una decisión conjunta", sentenció.

En esa línea, insistió en que "la puerta no se le cierra a Enzo", al definir el episodio como una sanción puntual vinculada a la necesidad de proteger la cultura del club, especialmente por lo ocurrido "durante el parón internacional".

El ruido del mercado y el factor Madrid

La sanción llega en un escenario donde los rumores sobre una posible salida de Fernández siguen creciendo. En las últimas semanas, el mediocampista cambió de agencia de representación, y ahora sus intereses son defendidos por The Elegant Game, integrada por el exfutbolista Javier Pastore y Matías Toranzo.

A la dirigencia del Chelsea, además, ya le habría llegado un pedido de mejora contractual, respaldado en la muy buena temporada del argentino.

Toranzo, al referirse al supuesto interés del club español en diálogo con Erem News, buscó bajar el tono de las especulaciones. "¿El Madrid? No hay nada todavía... es demasiado pronto. Solo rumores. Aún falta para mayo y junio, es demasiado pronto".

El representante también descartó a Arabia Saudita como posible destino, aunque el tema volvió a instalarse por la participación reciente del futbolista en distintos streamings, donde mencionó a Madrid como la ciudad en la que le gustaría vivir.