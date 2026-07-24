Ahora sí: River anunció la contratación de Ángel Correa tras una compleja negociación

Después de una negociación compleja y atravesada por múltiples dificultades, River anunció oficialmente la contratación de Ángel Correa, quien se incorporará al plantel profesional dirigido por Eduardo "Chacho" Coudet.

El club de Núñez comunicó la llegada del delantero, procedente de Tigres de Monterrey, y adelantó que el futbolista deberá completar en las próximas horas la revisión médica correspondiente antes de firmar su contrato y convertirse formalmente en jugador de la institución.

La operación representa para River la incorporación de un nuevo campeón del mundo y suma jerarquía a un plantel que ya cuenta con figuras de importante recorrido internacional. Con el arribo de Correa, serán cuatro los campeones del mundo en Qatar 2022 que integrarán el actual equipo millonario:

Ángel Correa.

Gonzalo Montiel.

Nicolás Otamendi.

Marcos Acuña.

El delantero de 31 años regresa así al fútbol argentino después de doce temporadas desarrolladas en el exterior, en una trayectoria que incluyó más de una década de protagonismo en el Atlético de Madrid de Diego Simeone.

Cinco acuerdos y una negociación al límite

La llegada de Correa a River estuvo lejos de concretarse de manera sencilla. La transferencia quedó marcada por cinco rondas de acuerdos y desacuerdos entre el club argentino y Tigres, con modificaciones constantes en los términos de la operación. En un primer momento, ambas instituciones habían alcanzado un acuerdo por 15 millones de dólares. El delantero tenía previsto viajar a Buenos Aires, realizarse la revisión médica y firmar un contrato que se extendería hasta diciembre de 2029.

Sin embargo, la dirigencia de River denunció que Tigres volvió a modificar las condiciones del acuerdo. Esa situación puso en riesgo una operación que parecía encaminada y obligó a las partes a retomar las negociaciones.

La complejidad del proceso se profundizó por los cambios sucesivos en los términos de la transferencia. Cada nuevo entendimiento parecía acercar el cierre definitivo, pero las modificaciones volvieron a generar incertidumbre sobre el futuro del delantero.

Finalmente, el desenlace fue positivo para el club de Núñez, que logró oficializar la llegada de uno de los refuerzos de mayor jerarquía para su plantel profesional.

Las amenazas que aceleraron la salida de México

En medio de la tensión por la transferencia, Ángel Correa recibió amenazas personales en México, un hecho que tuvo un peso determinante en su decisión de abandonar Tigres. La situación reforzó la voluntad del futbolista de salir del club azteca, al que había llegado para desarrollar una etapa importante de su carrera. Durante su paso por la institución, Correa disputó más de 50 partidos y participó en las finales de la Liga MX y de la Concacaf Champions Cup.

Tigres, sin embargo, perdió ambas definiciones ante Toluca.

El contexto que rodeó la salida del delantero sumó así un elemento de fuerte tensión a una negociación que ya estaba atravesada por los cambios en las condiciones económicas y contractuales. Mientras River buscaba cerrar la incorporación, Correa tenía definida su intención de regresar al fútbol argentino y su situación personal en México reforzó esa decisión.

El desenlace de la operación terminó con el acuerdo entre las instituciones y con el delantero encaminado a convertirse en nuevo jugador de River.

Un campeón del mundo que vuelve después de doce años

Correa, de 31 años, vuelve al país después de doce temporadas en el exterior. Su trayectoria internacional estuvo marcada especialmente por su extensa permanencia en el Atlético de Madrid, donde brilló durante más de una década bajo la conducción de Diego Simeone.

Antes de construir su recorrido internacional, el delantero rosarino surgido de San Lorenzo había dado sus primeros pasos destacados en el fútbol argentino. Su evolución lo llevó posteriormente a desarrollar una larga carrera en Europa y a convertirse en una pieza habitual de la Selección argentina.

Con la camiseta nacional, Correa disputó 28 partidos y conquistó dos títulos de enorme relevancia:

Copa América 2021.

Mundial de Qatar 2022.

Su llegada a River representa, por lo tanto, el regreso de un futbolista con experiencia en el más alto nivel internacional y con títulos importantes en su recorrido con la Selección argentina.

La revisión médica, el último paso antes de la firma

Con la transferencia ya oficializada por River, el delantero deberá cumplir ahora con la revisión médica correspondiente. Una vez superada esa instancia, podrá firmar su contrato y convertirse formalmente en jugador de la institución.

El anuncio del club de Núñez puso fin a una negociación que atravesó múltiples instancias de incertidumbre. Las cinco rondas de acuerdos y desacuerdos, los cambios en las condiciones de la operación y las amenazas recibidas por el futbolista en México fueron parte de un proceso que terminó con el resultado que River buscaba.

Así, después de doce temporadas fuera del país y tras una carrera marcada por su paso por el Atlético de Madrid y sus títulos con la Selección argentina, Ángel Correa vuelve al fútbol argentino para vestir la camiseta de River.

La llegada del campeón del mundo se convierte en una de las principales novedades del plantel que dirige Eduardo "Chacho" Coudet y suma al equipo millonario a un cuarto integrante del seleccionado argentino campeón en Qatar 2022.