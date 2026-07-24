VIDEO. Así fue el despiste y choque de Colapinto en el GP de Hungría

La segunda práctica libre del Gran Premio de Hungría terminó de manera prematura para Franco Colapinto, quien protagonizó un despiste y posterior impacto contra las barreras de contención del circuito ubicado en las afueras de Budapest. El piloto argentino perdió el control de su Alpine cuando aún restaba más de media hora de actividad y debió abandonar la sesión.

El accidente se produjo durante la primera actividad de Colapinto en el circuito húngaro del fin de semana, luego de que Alpine le entregara el volante al piloto de reserva Paul Aron durante la primera sesión. Con más de 35 minutos por delante para completar la segunda práctica, el argentino buscaba continuar acumulando vueltas y mejorar sus registros cuando se produjo el incidente.

Según la información proporcionada, el despiste ocurrió en uno de los sectores más exigentes del trazado. En la descripción del incidente se menciona la curva 13 y también la curva 14 como el sector en el que se produjo el despiste y el impacto. Allí, el monoplaza comenzó a girar sobre su propio eje, realizó un trompo y terminó golpeando con la parte trasera contra las defensas.

El trompo y el impacto contra las barreras

Colapinto perdió el control de su Alpine mientras intentaba continuar mejorando sus tiempos. El monoplaza comenzó a girar y, pese al intento del piloto argentino por recuperar el control mediante una fuerte frenada, el vehículo terminó impactando contra los muros con la parte trasera.

El golpe no fue de gran magnitud y el monoplaza no sufrió grandes daños, pero el impacto fue suficiente para impedir que el A526 pudiera continuar girando durante la sesión.

La bandera roja permitió detener la actividad y habilitar el trabajo de los auxiliares encargados de remover el vehículo accidentado del circuito.

FRANCO SE LA PEGÓ EN LA ÚLTIMA CURVA



Colapinto se fue de cola y estrelló su Alpine contra el muro de contención, en la segunda práctica del #HungarianGP.



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Colapinto salió por sus propios medios

Una de las principales noticias tras el accidente fue que Franco Colapinto no sufrió consecuencias físicas. El piloto descendió del monoplaza por sus propios medios y caminó hasta el vehículo médico.

Como establece el protocolo habitual para este tipo de situaciones, fue retirado de la pista en el auto médico. Aunque el impacto fue considerado leve, la revisión médica forma parte del procedimiento establecido por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) cada vez que un competidor protagoniza un accidente.

Mientras los auxiliares trabajaban para retirar el Alpine, las cámaras enfocaron al piloto argentino ya instalado en el box de su equipo. Allí se lo observó junto a su ingeniero, revisando las imágenes del incidente y los datos de telemetría con el objetivo de intentar comprender qué había originado la pérdida de control.

En el rostro del piloto predominaban la frustración y la resignación por un accidente que puso fin a su actividad mucho antes de lo previsto.

Había comenzado a mejorar sus tiempos

El despiste se produjo en un momento en el que Colapinto buscaba continuar con su adaptación al circuito húngaro y reducir la diferencia respecto de su compañero de equipo, Pierre Gasly.

Durante los primeros minutos de la práctica, el piloto argentino había comenzado a establecer sus primeras referencias del fin de semana. Su primer registro fue de 1:23.553, marca que posteriormente consiguió mejorar hasta establecer una vuelta de 1:22.531.

En otro intento posterior también había logrado rebajar su tiempo, aunque ese giro fue invalidado por los comisarios debido a que excedió los límites de la pista.

Del otro lado del garaje de Alpine, Gasly también había mostrado una progresión durante el desarrollo de la sesión. El francés registró inicialmente un tiempo de 1:23.051 y luego consiguió bajarlo hasta 1:22.132, ubicándose algunas décimas por delante de Colapinto antes de que se produjera el accidente.

Lance Stroll tampoco pudo salir a pista

La segunda práctica libre también tuvo a otro protagonista involuntario: Lance Stroll.

El piloto no pudo salir a pista debido a los problemas mecánicos que Aston Martin había detectado durante la primera práctica libre. Mientras la sesión avanzaba, sus mecánicos continuaban trabajando intensamente sobre el monoplaza con el objetivo de dejarlo en condiciones para el resto del fin de semana.

La ausencia de Stroll se sumó así a una segunda práctica marcada por distintos inconvenientes, mientras la actividad de Colapinto finalizó anticipadamente tras el impacto contra las defensas.