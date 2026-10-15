La Selección Argentina definió los rivales para la fecha FIFA de noviembre

La Selección Argentina se medirá ante Uruguay y Costa Rica en la fecha FIFA de noviembre. El primer encuentro se llevaría a cabo el sábado 14 de noviembre y el segundo el martes 17.

Si bien todavía no están confirmadas las sedes, el elenco dirigido por Lionel Scaloni enfrentaría a la "Celeste" en la "Bombonera" y al combinado costarricense en el "Mario Alberto Kempes", de Córdoba.

El cambio de planes por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se dio por la caída de la gira por Asia, en la cual la "Albiceleste" se iba a enfrentar a Arabia Saudita e India.

En una primera instancia, se especuló con jugar una ventana ida y vuelta con Uruguay, primero en Buenos Aires y luego en otra plaza del país como Rosario y Córdoba.

Sin embargo, en las últimas horas medios de Costa Rica informaron que su seleccionado se mediría contra Argentina y Ecuador, equipo dirigido por Marcelo Gallardo.

Los próximos compromisos de la Selección serán los primeros de la era "post Messi", tras lo que fue su retiro del combinado mayor ante Benín. A su vez, se tratan de los últimos dos encuentros antes del vencimiento del contrato de Scaloni.

El DT ya inició charlas con Claudio Tapia, presidente de la AFA, para acordar la renovación de su vínculo. Sin embargo, todavía no se oficializó la continuidad, aunque hay optimismo de ambas partes.

Los jugadores que no estarán disponibles para Argentina

Lionel Scaloni no contará con Lautaro Martínez, Nahuel Molina ni Leandro Paredes para la próxima fecha FIFA que afrontará la selección argentina.

El delantero del Inter sufrió una distensión muscular en el muslo izquierdo que lo dejaría afuera de las canchas el próximo mes. De esta manera, se espera que regrese para después de la doble jornada de amistosos con su club.

En el caso de Paredes, aún debe cumplir siete fechas de las diez de sanción tras la expulsión en la final del Mundial contra España, y lo mismo sucede con Nahuel Molina, sancionado con siete fechas (debe otras cuatro).

Sin embargo, la AFA apeló para que le reduzcan la pena al mediocampista y en las próximas semanas podría haber novedades acerca de esa resolución.