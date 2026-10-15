Manu La Serna va por las semis en el Challenger 75 de Bolivia

El catamarqueño Manuel "Manu" La Serna consiguió este jueves una nueva victoria en el circuito internacional y se clasificó a los cuartos de final del Challenger 75 que se disputa en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. El jugador, ubicado en el puesto 278 del ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), logró meterse entre los ocho mejores del certamen y continúa adelante en su participación.

La clasificación se concretó durante la instancia de octavos de final, en un encuentro en el que La Serna enfrentó a Guido Justo, sexto cabeza de serie del torneo y último campeón en Curitiba. El catamarqueño se impuso por 6-1 en el primer set, resultado que marcó el desarrollo inicial del partido. Posteriormente, su rival debió abandonar debido a una dolencia dorsal.

De esta manera, Manu consiguió el pase a la siguiente ronda y sumó un nuevo resultado positivo en su recorrido por la competencia boliviana. La victoria le permitió mantenerse en carrera dentro del cuadro principal y quedar a la espera de su próximo adversario, con la posibilidad de continuar avanzando en el torneo.

Sólido debut

El triunfo frente a Guido Justo se sumó al resultado que La Serna había conseguido en la primera ronda del Challenger 75. En su presentación inicial, el tenista de esta capital había derrotado al porteño Hernán Casasnovas por 6-3 y 6-4, con lo que obtuvo el acceso a los octavos de final.

Ese primer compromiso le permitió avanzar en el certamen y preparar su siguiente presentación, en la que se encontró con un rival ubicado como sexto cabeza de serie y que llegaba con el antecedente de haber conquistado el título en Curitiba.

En los octavos de final, La Serna logró imponerse en el primer set por 6-1. El abandono de Justo por una dolencia dorsal determinó el desenlace del encuentro y dejó al jugador catamarqueño entre los ocho mejores de la competencia.

Los resultados de La Serna en el Challenger 75

El recorrido del tenista catamarqueño en el torneo de Santa Cruz de la Sierra incluye dos presentaciones, con las que consiguió superar las primeras rondas del cuadro.

Primera ronda: victoria frente al porteño Hernán Casasnovas por 6-3 y 6-4.

Octavos de final: triunfo por 6-1 en el primer set ante Guido Justo, sexto cabeza de serie, quien abandonó por una dolencia dorsal.

Ranking ATP: puesto 278.

Instancia alcanzada: cuartos de final.

Sede del torneo: Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

Estos resultados le permitieron instalarse entre los ocho jugadores que continúan en competencia. El próximo partido será una nueva instancia para La Serna, que buscará avanzar a las semifinales del certamen.

Después de Bolivia, el destino será Cali, Colombia

Una vez finalizada su participación en el certamen boliviano, La Serna partirá rumbo a Cali, en Colombia, según lo previsto en su agenda deportiva.

El viaje marcará el siguiente destino de su recorrido, luego de competir en Santa Cruz de la Sierra. La continuidad de su actividad contempla así una nueva parada internacional tras el Challenger 75, independientemente de cómo termine su participación en el torneo.

Mientras tanto, el objetivo inmediato estará puesto en los cuartos de final y en el enfrentamiento que deberá disputar ante el ganador del cruce entre Prado y Roncadelli. La posibilidad de avanzar a las semifinales mantiene al catamarqueño en competencia y prolonga su presencia en el cuadro del certamen.