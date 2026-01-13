Recuperan un vehículo municipal denunciado como robado en Belén

En el marco de una investigación que se inició a finales del año pasado, personal de la Comisaría Departamental, bajo directivas de la Justicia local, logró recuperar un utilitario perteneciente al parque automotor de la Municipalidad de Belén que se encontraba desaparecido desde noviembre.

El procedimiento se llevó a cabo durante la tarde de este lunes, luego de que el Juez de Garantías en feria, Dr. Miguel Ángel Aybar, hiciera lugar a la solicitud de allanamiento presentada por la fiscalía de instrucción a cargo de la Dra. Sabrina Rodas Tizón.

El vehículo, una camioneta Citroën Berlingo afectada originalmente a la Dirección de la Mujer y la Familia, fue localizado en un local situado en la intersección de Avenida Circunvalación y Pacífico Arquez. Según fuentes policiales, el rodado había sido denunciado como sustraído por el propio intendente de la cabecera departamental hace aproximadamente dos meses.

Efectivos policiales procedieron al secuestro del automotor para su posterior peritaje y resguardo.

A pesar del hallazgo, las autoridades confirmaron que no se han efectuado detenciones hasta el momento. La Dra. Rodas Tizón continúa con la investigación para identificar a los responsables de la sustracción.