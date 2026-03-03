Catamarca: una mujer fue atropellada y trasladada al HSJB

Un nuevo hecho vial se registró este martes en la intersección de avenida Ocampo y Figueroa, donde un automóvil tipo furgón atropelló a una peatón que debió ser trasladada para su atención médica. El episodio involucró a un Renault Kangoo color gris, conducido por Mauricio Arce (45), y a Marta del Valle Monjes (52), quien resultó con lesiones.

De acuerdo con los datos consignados, el vehículo participante del siniestro fue un automóvil furgón marca Renault, modelo Kangoo, color gris. Por motivos que forman parte de las actuaciones correspondientes, el rodado impactó contra la peatón cuando se encontraba en la mencionada intersección.

El hecho en avenida Ocampo y Figueroa

El atropello se produjo en el cruce de avenida Ocampo y Figueroa, un punto urbano de circulación vehicular y peatonal. En ese lugar, la Renault Kangoo embistió a Marta del Valle Monjes, de 52 años.

Tras el impacto, se activó el protocolo de asistencia y la mujer fue trasladada al HSJB (Hospital San Juan Bautista) para su evaluación y atención médica. El parte indica que presentaba golpes en la pierna, sin que se detallaran otras lesiones.

Luego del atropello, la mujer fue derivada al Hospital San Juan Bautista, identificado por sus siglas HSJB, donde recibió atención médica por los golpes sufridos en la pierna.

El traslado se realizó a fin de garantizar la correspondiente evaluación clínica, conforme al procedimiento habitual en este tipo de incidentes viales. El informe disponible precisa únicamente la existencia de traumatismos en uno de sus miembros inferiores.