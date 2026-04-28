San Lorenzo empató de local con el Santos de Neymar y sigue puntero

El Ciclón lo ganaba con un golazo de Cuell,o pero el Peixe lo igualó con otro tanto de gran factura de Gabigol.

28 Abril de 2026 22.02

San Lorenzo empató 1 a 1 ante Santos de Brasil en el estadio Pedro Bidegain, por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana, y dejó pasar una buena oportunidad para afirmarse en lo más alto de la zona.

El equipo dirigido por Gustavo Álvarez se puso en ventaja a los 26 minutos del primer tiempo, con un gol de Alexis Cuello, en un tramo en el que había logrado incomodar al conjunto brasileño y lastimarlo por los costados.

Sin embargo, Santos reaccionó rápido y llegó al empate a los 32 minutos, cuando Neymar inició una gran jugada por la izquierda, Benjamín Rollheiser asistió de taco y Gabriel Barbosa definió para el 1 a 1.

En el complemento, San Lorenzo intentó recuperar el control del partido, pero le faltó claridad en los metros finales. Santos, con Neymar como capitán y principal foco de atención, manejó mejor algunos pasajes y sostuvo un empate valioso como visitante.

Con este resultado, San Lorenzo llegó a cinco puntos y quedó como líder provisorio del Grupo D, mientras que Santos alcanzó las dos unidades y sigue necesitado de triunfos para acomodarse en la pelea por la clasificación.

Síntesis del partido:

  • Copa Sudamericana.
  • Fecha 3.
  • Grupo D.
  • San Lorenzo - Santos.
  • Estadio: Nuevo Gasómetro.
  • Árbitro: Jhon Ospina (Colombia).
  • VAR: David Rodríguez (Colombia).

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Manuel Insaurralde, Mathías De Ritis; Matías Reali; Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez.

Santos: Gabriel Brazao; Igor, Adonis Frías, Luan Peres, Escobar; Gustavo Henrique, Willian Arao; Gabriel Bontempo, Neymar, Moises; Gabriel Barbosa. DT: Cuca

