Red Star se quedó con el título de la categoría U11 tras imponerse por 20 a 15 frente a Inti Raymi de Capayán, en el encuentro decisivo disputado este viernes. El equipo logró revertir la desventaja que había sufrido en el primer partido y cerró la competencia con una victoria que desató el festejo de los pequeños jugadores.

La definición tuvo un desarrollo que mantuvo la expectativa hasta el final. Red Star había perdido el encuentro de ida, disputado el miércoles pasado en Capayán, pero consiguió recuperarse en la revancha y llegó a la instancia decisiva con la posibilidad de quedarse con el campeonato.

Con una actuación colectiva destacada, los chicos salieron a buscar el triunfo y terminaron imponiéndose por cinco puntos de diferencia. El resultado les permitió coronar una campaña que tuvo como premio levantar la copa de la categoría.

Red Star remontó la serie ante Inti Raide y se consagró campeón de la U11

El torneo se desarrolló durante el segundo semestre del año y contó con la participación de más de seis clubes del Valle Central. La competencia permitió que los equipos de la categoría formativa sumaran experiencia y protagonismo en una temporada que tuvo su cierre con una final cargada de emoción.

Tras el último partido, el festejo se trasladó a la cancha. Familiares y amigos acompañaron a los jugadores, que celebraron el título entre abrazos, espuma y el sonido de las bubuzelas.

De esta manera, Red Star cerró la temporada de la U11 en lo más alto y sumó un nuevo logro deportivo, en una jornada que quedará en el recuerdo de los integrantes del plantel y de quienes acompañaron al equipo durante todo el campeonato.

El plantel campeón: Genaro Córdoba, Leonel Barrionuevo, Federico Rearte, Enrique Romero, Julián Sartor, Lautaro Navarro, Constantino Zanacchi, Luca Dalmaida, Thiago Herrera, Benjamín Mercado, Felipe Guerrero, Samuel Menem y Lorenzo Barrionuevo.