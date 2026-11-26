Este 26 de noviembre se cumplen cinco años del asesinato de Lucio Dupuy, el niño de cinco años cuyo caso conmocionó a la Argentina y dejó al descubierto una historia de violencia, maltrato y señales que no fueron atendidas a tiempo. El pequeño murió en el Hospital Evita de Santa Rosa, provincia de La Pampa, donde los médicos confirmaron su fallecimiento aquella noche de 2021.

Por el crimen fueron condenadas a prisión perpetua su madre, Magdalena Espósito Valenti, y la pareja de esta, Abigail Páez, responsables de los hechos que terminaron con la vida del niño.

A cinco años de aquella tragedia, el recuerdo de Lucio continúa atravesado por las circunstancias que rodearon su muerte y por los antecedentes que quedaron documentados durante la investigación judicial. La autopsia, los registros médicos, los dibujos que realizaba en el jardín y las distintas intervenciones previas forman parte de un expediente que expuso el sufrimiento que atravesó el pequeño antes de morir.

En este nuevo aniversario, el reclamo de justicia sigue presente en la sociedad, mientras sus familiares insisten en la necesidad de que la Ley Lucio se cumpla en todos los ámbitos, con el objetivo de evitar que situaciones de violencia contra niñas, niños y adolescentes permanezcan ocultas o sin una intervención adecuada.

La autopsia reveló lesiones de maltrato crónico y abuso sexual

Los resultados de la autopsia permitieron establecer las causas de la muerte y aportaron elementos fundamentales para reconstruir las condiciones en las que se encontraba el niño.

El informe determinó que Lucio falleció como consecuencia de una hemorragia interna provocada por politraumatismos graves. Sin embargo, los peritajes también permitieron identificar lesiones anteriores que evidenciaban un cuadro de maltrato sostenido.

Entre los hallazgos se detectaron golpes, mordeduras y quemaduras de cigarrillo en zonas íntimas, además de signos de abuso sexual. Estos elementos confirmaron que la violencia sufrida por el pequeño no se limitaba a las lesiones que provocaron su muerte, sino que existían indicadores de agresiones reiteradas.

La investigación permitió establecer así una sucesión de hechos que mostraban la gravedad de la situación que atravesaba Lucio. Los informes médicos y periciales incorporados al expediente fueron determinantes para reconstruir las agresiones y las condiciones de vulnerabilidad en las que se encontraba.

Uno de los aspectos más dolorosos del caso fue que, antes de su fallecimiento, el niño había tenido distintos contactos con instituciones sanitarias debido a lesiones que requirieron atención médica.

Las reiteradas consultas médicas que no encendieron las alarmas

Uno de los puntos centrales que quedó expuesto durante la investigación fue la cantidad de veces que Lucio ingresó a centros de salud en un período relativamente corto. Los registros demostraron que el pequeño recibió atención médica en distintas oportunidades por traumatismos y lesiones, sin que esa sucesión de episodios despertara una intervención que permitiera advertir la gravedad de lo que estaba ocurriendo.

El expediente estableció que el niño ingresó reiteradamente a la guardia de hospitales y centros de atención, pese a que se trataba de un caso que ya estaba judicializado.

La cronología de las consultas médicas registradas fue la siguiente:

15 de diciembre de 2020: ingresó al Hospital Evita por traumatismos de miembro superior.

18 de diciembre de 2020: tres días después, fue atendido en el Hospital Molas, donde le diagnosticaron una fractura a nivel de la muñeca y de la mano.

22 de enero de 2021: le constataron un traumatismo de miembro superior en la posta del barrio Río Atuel.

1 de febrero de 2021: llegó nuevamente al Hospital Evita con un traumatismo en el cuerpo.

23 de marzo de 2021: le diagnosticaron mallet finger, una deformidad en el dedo que se genera por una fractura ósea.

La sucesión de estas atenciones médicas quedó incorporada a la investigación y permitió reconstruir un período en el que Lucio presentó distintas lesiones que motivaron consultas en establecimientos sanitarios.

El hecho de que esos episodios se produjeran en un lapso de pocos meses y que no se hubiera advertido oportunamente la situación constituyó uno de los aspectos más cuestionados del caso. La existencia de antecedentes judiciales y las reiteradas visitas a los servicios de salud pusieron en evidencia la importancia de reconocer las señales de violencia y actuar frente a posibles situaciones de maltrato infantil.

Los dibujos del jardín y otras señales

Otro elemento que fue expuesto durante la investigación estuvo relacionado con los dibujos que Lucio realizaba en el jardín. Los trabajos del pequeño también fueron incorporados como parte de los elementos analizados para reconstruir su situación y observar posibles manifestaciones de lo que estaba atravesando.

Según lo señalado durante el proceso, en muchos de esos dibujos los personajes aparecían sin ojos y con las piernas cortadas o directamente sin ellas. También se detectaron tachones, borroneos y la utilización de colores oscuros.

Estos elementos fueron mencionados dentro de la investigación como parte de las señales que quedaron registradas antes de la muerte del niño. Junto con los antecedentes médicos y los informes periciales, integraron el conjunto de información que permitió conocer diferentes aspectos de su vida durante los meses anteriores al crimen.

La reconstrucción de estos antecedentes volvió a poner en primer plano las distintas manifestaciones que pueden aparecer en situaciones de violencia contra las infancias y la importancia de que las señales sean atendidas por los adultos y las instituciones que tienen contacto con niñas y niños.

Las condenas a prisión perpetua para Valenti y Páez

En febrero de 2023, el Tribunal Oral de Santa Rosa dictó las condenas contra las responsables del asesinato de Lucio. Magdalena Espósito Valenti fue condenada a prisión perpetua por homicidio triplemente calificado, por el vínculo, alevosía y ensañamiento. Por su parte, Abigail Páez recibió la misma pena por homicidio doblemente calificado, por alevosía y ensañamiento, además de las condenas correspondientes a los delitos sexuales incluidos en la causa.

Las sentencias representaron una instancia central en el proceso judicial por el crimen del pequeño, luego de una investigación que reunió los antecedentes médicos, los resultados de las pericias y las distintas pruebas vinculadas con el maltrato que sufrió.

Sin embargo, las repercusiones del caso no quedaron limitadas a las condenas de las dos responsables. También se extendieron hacia el funcionamiento de las instituciones que habían intervenido previamente en la situación familiar y en las decisiones relacionadas con la custodia del niño.

La Ley Lucio y el objetivo de prevenir la violencia infantil

En abril de 2023 se sancionó la Ley Lucio, identificada como Ley N.º 27.709, una normativa argentina destinada a prevenir y detectar de manera temprana situaciones de violencia, maltrato y abuso contra niñas, niños y adolescentes.

La legislación establece la capacitación obligatoria de las personas que trabajan en el Estado, con el propósito de fortalecer las herramientas para reconocer situaciones de vulneración de derechos y favorecer una detección temprana.

La sanción de esta norma constituyó una de las consecuencias institucionales vinculadas con el caso, que puso en discusión la necesidad de mejorar los mecanismos de prevención y las respuestas ante posibles situaciones de violencia infantil.

El reclamo de los familiares de Lucio continúa apuntando a que la ley tenga cumplimiento efectivo en todos los ámbitos. La demanda se relaciona con la necesidad de que las herramientas previstas permitan advertir señales de maltrato y evitar que otros niños atraviesen situaciones similares sin recibir protección.

La historia del pequeño quedó así vinculada a una normativa que lleva su nombre y que busca que la detección de la violencia contra las infancias sea una responsabilidad asumida desde los distintos espacios del Estado.

El jury a las funcionarias judiciales y su posterior absolución

A fines de 2023, la jueza Ana Clara Pérez Ballester y la asesora de menores Elisa Catán llegaron a un jury acusadas de mal desempeño por haber entregado la custodia de Lucio a su madre, pese a los graves antecedentes existentes. El proceso estuvo relacionado con las decisiones judiciales adoptadas antes del asesinato y con las responsabilidades que se analizaron respecto de las intervenciones realizadas en el caso.

Sin embargo, el Poder Judicial de La Pampa resolvió absolver a ambas funcionarias. De esta manera, el proceso concluyó sin que se dictaran sanciones contra ellas por las acusaciones de mal desempeño que habían motivado el jury.

Este capítulo también formó parte de las repercusiones institucionales que dejó el crimen y de los cuestionamientos relacionados con las decisiones que precedieron a la muerte del niño.

La separación de las condenadas

En mayo de 2024, el Gobierno Nacional concretó la separación de Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez en distintos centros penitenciarios del país.

La decisión estableció que ambas condenadas dejaran de permanecer en el mismo establecimiento y fueran alojadas en unidades penitenciarias diferentes. Actualmente, Magdalena Espósito Valenti se encuentra en el Complejo Penitenciario Federal N.º 6 de Luján de Cuyo, en Mendoza, mientras que Abigail Páez está alojada en una cárcel de San Luis.

En relación con esa decisión, Patricia Bullrich, quien en ese momento se desempeñaba como ministra de Seguridad Nacional, había expresado: "Se les acabó la luna de miel a las asesinas de Lucio Dupuy".

La separación de ambas condenadas constituyó otro de los acontecimientos posteriores a las sentencias que marcaron el desarrollo del caso.