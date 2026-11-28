El catamarqueño Juan Manuel La Serna se clasificó este sábado para la final del Challenger 75 de Florianópolis, Brasil, tras vencer al local Eduardo Ribeiro por 6-4 y 6-4. Con una actuación sólida, el tenista resolvió el encuentro en aproximadamente una hora y media y quedó a un paso de conseguir un nuevo título en el circuito.

La victoria también le permitió alcanzar un nuevo objetivo en su carrera: por primera vez superó la barrera del puesto 200 del ranking ATP y se ubicó en la posición 191 del mundo.

Una semana exigente y un nuevo desafío

El avance a la final tiene un significado especial para La Serna, que atravesó una semana difícil por las amenazas recibidas. Pese a esa situación, logró sostener el nivel de juego que lo llevó a consagrarse campeón del Challenger de Córdoba y volvió a demostrar su buen momento deportivo.

Según se informó, el tenista catamarqueño llegó a Florianópolis sin entrenador profesional y para disputar un torneo al que inicialmente no tenía previsto asistir. Aun así, consiguió avanzar hasta el partido decisivo y se mostró conforme con el rendimiento alcanzado.

Este domingo buscará quedarse con el título frente al brasileño Felipe Meligeni Alves, ubicado en el puesto 330 del ranking ATP. La Serna afrontará la final en las mismas condiciones en las que disputó el resto del certamen.

Tras la victoria en semifinales, agradeció el acompañamiento recibido y se dirigió a realizar la rutina de fisioterapia habitual después de cada partido.