Revelan el motivo del llanto de Messi tras su debut soñado en la Copa del Mundo

La noche del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 parecía destinada a quedar grabada únicamente por una nueva exhibición futbolística de Lionel Messi. El capitán argentino volvió a asumir el protagonismo en el escenario más importante del fútbol internacional y fue la gran figura del triunfo ante Argelia, una actuación que incluyó tres goles y una nueva demostración de liderazgo dentro del equipo nacional.

Sin embargo, una vez finalizado el encuentro, la atención se trasladó desde lo estrictamente deportivo hacia un aspecto mucho más íntimo y personal. El delantero de 38 años sorprendió al reconocer que había atravesado una semana especialmente difícil y que esa situación había sido determinante en la emoción que mostró durante el partido.

El momento que más llamó la atención ocurrió luego de convertir su primer gol en la Copa del Mundo. Mientras millones de argentinos celebraban la conquista y el inicio auspicioso del seleccionado nacional, Messi se mostró visiblemente conmovido y rompió en llanto sobre el campo de juego.

La escena rápidamente generó interrogantes. Acostumbrado a convivir con la presión de los grandes escenarios y a protagonizar momentos históricos con la camiseta argentina, el capitán dejó entrever que detrás de la emoción deportiva existía una preocupación mucho más profunda.

Una confesión que cambió el foco de la jornada

Tras el encuentro frente a Argelia, Messi reveló que había atravesado días muy complejos en el plano personal. Aunque no brindó detalles específicos sobre las razones de esa situación, sus palabras permitieron comprender que la emoción expresada durante el festejo de su primer gol tenía un origen mucho más profundo que la satisfacción por una victoria o una actuación destacada.

La confesión del futbolista transformó el análisis de una jornada que había comenzado marcada por el entusiasmo deportivo y terminó atravesada por la preocupación y el acompañamiento de los hinchas hacia el máximo referente de la Selección Argentina.

Horas después, el periodista Eduardo Feinmann aportó información que, según indicó, estaría relacionada con el difícil momento que atraviesa el capitán argentino.

Qué dijo Eduardo Feinmann sobre la salud de Jorge Messi

Durante su participación en Radio Mitre, Eduardo Feinmann se refirió a la situación personal que estaría afectando al delantero rosarino y vinculó esa preocupación con la salud de su padre, Jorge Messi.

Según expresó el conductor radial, el padre del capitán argentino atraviesa un delicado cuadro médico. "Tiene un problema bastante grave, no está bien", afirmó Feinmann durante su programa, aunque aclaró que no contaba con mayores precisiones respecto del diagnóstico definitivo ni sobre la evolución clínica que siguen los profesionales médicos.

Las declaraciones tuvieron una fuerte repercusión debido al contexto en el que fueron realizadas. Horas antes, Messi había protagonizado una de las imágenes más impactantes del debut argentino en el Mundial 2026 al quebrarse emocionalmente después de convertir su primer tanto en el torneo.

De acuerdo con la información difundida por el periodista, la principal preocupación del futbolista estaría directamente relacionada con el estado de salud de su padre, una figura central en su vida personal y profesional.

El rol de Jorge Messi en la carrera del capitán argentino

La relevancia de Jorge Messi en la historia personal de Lionel Messi trasciende ampliamente el vínculo familiar. A lo largo de los años, se convirtió en una pieza fundamental en el desarrollo de la carrera del futbolista.

Desde los primeros pasos del delantero en los potreros de Rosario, Jorge Messi acompañó y respaldó cada etapa de su crecimiento deportivo. También impulsó su llegada al fútbol europeo cuando todavía era un niño, una decisión que marcó el comienzo de una trayectoria que terminaría convirtiéndolo en uno de los futbolistas más importantes de la historia.

Además de su rol como padre, durante años fue el representante legal del campeón del mundo y participó activamente en las negociaciones contractuales que acompañaron cada etapa de su carrera profesional.

Lionel y Jorge Messi

Por esa razón, cualquier situación vinculada a su salud adquiere una relevancia especial para el entorno del futbolista y para quienes siguen de cerca su trayectoria.

Hermetismo familiar y preocupación en plena Copa del Mundo

Mientras las versiones sobre el estado de salud de Jorge Messi continúan generando repercusiones, el entorno familiar mantiene un absoluto hermetismo respecto de la situación actual.

Hasta el momento, ningún integrante de la familia emitió comunicados oficiales ni brindó detalles médicos específicos que permitan confirmar diagnósticos o precisiones sobre el cuadro clínico mencionado por Feinmann. No obstante, las declaraciones del periodista encendieron las alarmas entre los seguidores del capitán argentino y sumaron una nueva dimensión emocional a la participación de la Selección Argentina en la Copa del Mundo que se disputa en los Estados Unidos.