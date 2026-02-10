Revolución en el Ascenso: la AFA llevará la Primera Nacional al streaming exclusivo

En un movimiento estratégico que redefine el consumo audiovisual del deporte en el país, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha anunciado oficialmente este martes una transformación radical en la televisación de sus certámenes de ascenso. A partir del próximo fin de semana, con el inicio de la temporada 2026, la Primera Nacional y la Primera B entrarán en una nueva era: las transmisiones serán emitidas exclusivamente por intermedio del streaming de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

Tras una reunión clave del Comité Ejecutivo, la Casa Madre del fútbol argentino confirmó que los encuentros podrán verse a través del sitio web de LPF Play. Esta plataforma, que ya emite contenidos como el Torneo Proyección y el Campeonato Femenino de Primera División, centralizará ahora la oferta de las categorías más federales del país. La producción general de todos los partidos estará a cargo de la empresa "La Corte", reconocida productora vinculada históricamente con la transmisión de eventos deportivos de alta complejidad.

Un salto hacia la elite internacional

La decisión de la entidad presidida por Claudio Tapia responde a una tendencia global de desintermediación mediática. Según informó la organización, el objetivo es alinearse con las organizaciones deportivas más importantes del mundo que difunden sus competencias a través de plataformas propias, citando ejemplos como la FIFA, la UEFA, la Fórmula 1, la NBA o la NFL. La institución calificó este paso como un desarrollo planificado y pensado para el beneficio directo de los clubes y los hinchas.

En cuanto a la accesibilidad para los usuarios, el esquema de implementación se dividirá en tres etapas:

Etapa Inicial : Durante las dos primeras fechas, el acceso a la plataforma será libre y sin registro.

: Durante las dos primeras fechas, el acceso a la plataforma será libre y sin registro. Etapa de Transición : A partir de la tercera jornada, el registro por email será obligatorio, aunque el servicio seguirá siendo gratuito por un tiempo.

: A partir de la tercera jornada, el registro por email será obligatorio, aunque el servicio seguirá siendo gratuito por un tiempo. Etapa Definitiva: Finalmente, será requisito la contratación de una suscripción mensual para acceder a las transmisiones en vivo.

Formato de disputa y configuración de las zonas

El certamen de la Segunda División, que se pondrá en marcha este viernes 13 de febrero a las 17 horas con el cruce entre San Miguel y Central Norte de Salta, presenta una estructura de dos zonas de 18 equipos cada una. La fisonomía del torneo ha mutado tras los ascensos de Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto, y los descensos de Arsenal, Alvarado, Talleres (RE) y Defensores Unidos. En su lugar, la categoría recibe a los ascendidos Midland, Acassuso, Ciudad Bolívar y Atlético de Rafaela, junto a los descendidos Godoy Cruz y San Martín de San Juan.

La Zona A contará con equipos de peso como Colón de Santa Fe, Ferro Carril Oeste, Godoy Cruz y los recientemente ascendidos Acassuso y Ciudad Bolívar. Por su parte, la Zona B integrará a Chacarita Juniors, Quilmes, San Martín de Tucumán, Patronato y Atlético de Rafaela, entre otros. El sistema de competencia estipula partidos de todos contra todos en cada grupo, bajo la modalidad de local y visitante, sumando una fecha Interzonal con encuentros de ida y vuelta.

El camino al ascenso y el calendario 2026

El fixture oficial se extenderá desde este 14 de febrero hasta el fin de semana del 24 de octubre, fecha en la que culminará la fase regular de 36 jornadas. El premio mayor se definirá en una final única en estadio neutral entre los líderes de cada zona. El equipo derrotado en esta instancia tendrá una segunda oportunidad al unirse al Reducido, minicertamen que disputarán los equipos ubicados del 2° al 8° puesto de cada grupo.

El cronograma final, que incluye la definición por el primer ascenso, el Reducido y el segundo boleto a la Liga Profesional, se desarrollará entre el 31 de octubre y el 12 de diciembre. En la zona baja de la tabla, la tensión será igualmente alta, ya que el reglamento establece un total de cuatro descensos, marcando un torneo de alta exigencia competitiva que ahora contará con una vitrina digital de alcance global a través de LPF Play.