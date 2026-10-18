River goleó 3-0 a Belgrano y se metió entre los mejores de su zona del Torneo Clausura

River Plate se recuperó del empate ante Sarmiento de Junín y consiguió una contundente victoria por 3-0 frente a Belgrano, este domingo en Córdoba, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. El catamarqueño Aníbal "Colo" Moreno fue titular en el equipo dirigido por Leonardo Ponzio, que sumó tres puntos importantes en la pelea por avanzar a la siguiente fase.

Los goles del Millonario fueron convertidos por Tomás Galván, en el cierre del primer tiempo, Ángel Correa, al comienzo del complemento, y Thiago Almada, antes de la media hora de la segunda etapa.

Con este resultado, River escaló hasta la quinta posición de la Zona B y se metió en los puestos de clasificación a los playoffs. Además, quedó momentáneamente en zona de acceso a la Copa Sudamericana, aunque su principal objetivo es conseguir un lugar en la Copa Libertadores 2027.

Galván abrió el camino antes del descanso

River comenzó el encuentro con una postura ofensiva y generó varias situaciones de peligro, especialmente a través de Ángel Correa. Sin embargo, el arquero de Belgrano, Thiago Cardozo, respondió con buenas intervenciones para mantener el marcador en cero durante buena parte de la primera etapa.

El conjunto cordobés también tuvo oportunidades de contraataque, aunque no logró concretarlas.

Uno de los momentos más discutidos llegó cerca de la media hora, cuando el árbitro Pablo Dóvalo expulsó a Lisandro López por una infracción sobre un atacante de River. Tras el llamado del VAR, a cargo de Silvio Trucco, el juez revisó la acción y anuló la tarjeta roja al considerar que no había existido falta.

Cuando parecía que ambos equipos se irían al descanso sin goles, apareció Tomás Galván. En la última jugada del primer tiempo, el volante sacó un potente remate desde afuera del área y puso el 1-0. El tanto fue revisado por una posible posición adelantada de Gonzalo Montiel, pero finalmente fue convalidado.

Correa y Almada completaron la goleada

River aprovechó el impulso del cierre de la primera etapa y amplió la diferencia apenas comenzado el segundo tiempo. Lucas Beltrán recuperó la pelota y asistió a Ángel Correa, quien definió ante la salida de Cardozo para establecer el 2-0.

Con la ventaja a su favor, el Millonario manejó el desarrollo del encuentro y encontró espacios para lastimar nuevamente. Antes de los 30 minutos del complemento, Thiago Almada protagonizó una buena acción individual y definió con precisión para sellar el 3-0 definitivo.

La victoria le permitió a River dejar atrás el empate frente a Sarmiento y fortalecer sus aspiraciones en el tramo final de la fase regular.

El "Colo" Moreno, presente en una victoria clave

El mediocampista catamarqueño Aníbal "Colo" Moreno formó parte del equipo titular en una jornada importante para River. Su presencia en el once inicial volvió a poner el foco en el representante de Catamarca, que continúa sumando minutos en el conjunto de Núñez.

Con el triunfo en Córdoba, River se acomodó en la Zona B y quedó mejor posicionado para buscar la clasificación a los playoffs, mientras mantiene como meta la posibilidad de disputar la Copa Libertadores de 2027.

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