River hizo una oferta millonaria para repatriar a exjugador y figura en Italia

River realizó una oferta para comprar al delantero Giovanni Simeone, de 30 años, quien surgió de las inferiores de la institución.

La propuesta fue por nueve millones de euros, monto que por el momento no es considerado suficiente por la dirigencia del Torino, club italiano en el que el atacante aún tiene un año de contrato.

De todas formas, desde River se espera que Simeone haga fuerza para colaborar con el éxito de la operación, ya que muestra intenciones de regresar al país, aunque haya una diferencia de seis millones de euros entre la oferta del club argentino y las pretensiones del Torino.

El "Millonario" continúa en búsqueda de reestructurar su plantel en un mercado en el que espera gran cantidad de movimientos y situó sus ojos en un exjugador del club para reforzar la delantera: Giovanni Simeone.

El atacante de 3o años se encuentra habiendo transitado la primera de sus dos temporadas a préstamo en el Torino, de la Primera División de Italia, club en el que pudo volver a encontrar el nivel que le permitió mantenerse durante 10 años en el fútbol italiano, tras convertir 11 goles y dar dos asistencias en una campaña en la que fue titular en la mayor cantidad de los partidos y fue fundamental para que la institución pueda terminar la Serie A 2025/26 en la mitad de la tabla.

El centrodelantero comenzó su camino en inferiores en River, al incorporarse a las juveniles de la institución en 2008, cuando su padre, Diego, era el DT de la Primera División del club.

Luego de firmar su primer contrato en 2011, la oportunidad de debutar le llegó en agosto de 2013, de la mano del icónico entrenador Ramón Díaz. Durante las tres temporadas que disputó en River tuvo poca continuidad, con 33 partidos y cuatro goles, hasta que Banfield decidió contratarlo a préstamo, luego de una excelente actuación en el Sudamericano Sub 20 de 2015, en el que fue campeón y convirtió nueve goles en igual cantidad de partidos.

Fue en el equipo albiverde de la zona Sur del conurbano bonaerense donde pudo demostrar toda su capacidad goleadora, al convertir en 12 oportunidades tras 36 partidos. Terminada su cesión, Simeone volvió a River y fue rápidamente vendido al Genoa de Italia, que pagó 5 millones de euros por su pase.

Sus primeros años en Italia fueron muy destacados. Luego de convertir 12 tantos en su primera Serie A, la Fiorentina pagó 17 millones de euros por su pase y vio cómo marcaba en 22 oportunidades hasta volver a venderlo, por 13 millones, al Cagliari, en la temporada 2019/2020.

En su primera temporada hizo 12 goles, disminuyendo a la mitad en la siguiente, por lo que el Cagliari decidió prestarlo al Hellas Verona, club en el que tuvo su mejor temporada desde el aspecto estadístico: 17 goles y seis asistencias en 35 partidos.

Tan buena actuación hizo que el Napoli lo incorpore por 12 millones de euros en 2022, aunque en el conjunto en el que hizo historia el astro argentino Diego Armando Maradona perdió minutos como titular y marcó solo 14 tantos en 103 encuentros, repartidos entre tres temporadas.

Un nuevo préstamo lo hizo llegar al Torino, club en el que pudo anotar en 11 oportunidades y despertó el interés de River, cuya oferta es considerada, por el momento, insuficiente.

Además, tuvo la oportunidad de jugar seis partidos con la Selección Argentina, todos ellos durante el ciclo del entrenador Lionel Scaloni, entre 2018 y 2023. Su único gol con el combinado nacional fue el tercero de la era Scaloni, en una goleada amistosa por 3-0 ante Guatemala.