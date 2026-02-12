River perdió con Argentinos Juniors en La Paternal y no levanta cabeza

La quinta fecha del Torneo Apertura 2026 dejó una herida abierta en el esquema de River Plate. En un encuentro disputado esta noche en el Estadio Diego Armando Maradona, el equipo visitante no logró encontrar el rumbo futbolístico y terminó cediendo los tres puntos ante un Argentinos Juniors que, bajo la dirección técnica de Nicolás Diez, supo capitalizar su oportunidad y blindar su defensa.

La caída por 1 a 0 no solo representa una derrota estadística, sino un llamado de atención para un plantel que generó muy pocas jugadas de peligro a lo largo de los noventa minutos. La falta de profundidad y la incapacidad de romper el bloque defensivo del "Bicho" fueron los ejes de una jornada olvidable para el conjunto de Núñez.

El factor López Muñoz y el quiebre del marcador

El desarrollo del encuentro mostró a dos equipos que se estudiaron demasiado en los minutos iniciales, pero fue el local quien encontró la llave del gol. A los 35 minutos de la primera etapa, el mediocampista Hernán López Muñoz conectó un remate que venció la resistencia del arco rival, sentenciando lo que sería el único tanto del partido.

Este gol fue un golpe psicológico del que River no pudo recuperarse. A pesar de los intentos por rotar el balón, la falta de claridad en los últimos metros del campo fue evidente. El planteo de Nicolás Diez priorizó el orden y la presión sobre los generadores de juego de River, una estrategia que rindió frutos al mantener el arco en cero y asegurar una victoria clave ante uno de los rivales de mayor peso en la categoría.

Tensión en el banco: La roja a Marcelo Gallardo

Uno de los momentos de mayor dramatismo no ocurrió dentro del área, sino en los límites de la zona técnica. El entrenador de River, Marcelo Gallardo, fue protagonista de un incidente que terminó en su exclusión del campo de juego. El árbitro del encuentro, Andrés Merlos, decidió mostrarle la tarjeta roja luego de que el técnico "millonario" reaccionara con un aplauso irónico ante una decisión arbitral.

La expulsión de Gallardo dejó al equipo acéfalo en el tramo final del partido, sumando frustración a un rendimiento colectivo que ya venía siendo cuestionado. La salida del entrenador hacia los vestuarios simbolizó la impotencia de un River que vio cómo se le escapaba la posibilidad de sumar en un reducto históricamente difícil.

Impacto en la tabla y los desafíos venideros

La derrota tiene consecuencias inmediatas en la estructura del campeonato. Con este resultado, River Plate queda relegado al quinto puesto con siete unidades. Por su parte, el Argentinos Juniors de Nicolás Diez logra un salto estratégico en la clasificación, ubicándose en la cuarta posición con ocho puntos, superando por una unidad a su rival de esta noche.

El horizonte: Próxima fecha

El calendario no da tregua y ambos equipos ya deben pensar en sus compromisos del domingo 22 de febrero. River tendrá la difícil tarea de recuperarse visitando a Vélez, el actual líder de la Zona A, a las 18:30. Este duelo será fundamental para las aspiraciones del "Millonario" si desea reinsertarse en la lucha por los puestos de vanguardia.

Por el lado de Argentinos Juniors, el equipo recibirá a Lanús en el Diego Armando Maradona, en un horario que aún está por confirmarse. El "Bicho" buscará ratificar lo hecho ante River para consolidarse como uno de los animadores del certamen en este prometedor inicio del Torneo Apertura 2026.