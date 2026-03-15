River recibe a Sarmiento en el Monumental en el primer partido de Coudet como local

Este domingo desde las 19.45, River Plate recibirá a Sarmiento de Junín en el Estadio Monumental por la decimoprimera fecha del Torneo Apertura.

El encuentro tendrá un condimento especial: será el primer partido de Eduardo Coudet como entrenador de River en condición de local. El técnico debutó recientemente al frente del equipo con una victoria 2 a 1 frente a Huracán, en un partido que estuvo marcado por diversas polémicas. Ese triunfo significó un arranque positivo para la nueva etapa del club, que busca consolidar una identidad de juego bajo la conducción del nuevo entrenador.

Con ese resultado, River alcanzó 14 puntos y se ubica en la quinta posición de la Zona B, lo que le permite mantenerse en la pelea dentro del campeonato.

El comienzo de la era Coudet

El estreno de Coudet al frente del equipo dejó señales iniciales sobre el funcionamiento que pretende para el conjunto. En el encuentro ante Huracán se observaron cambios en comparación con los últimos partidos dirigidos por Marcelo Gallardo, especialmente en algunos aspectos del juego colectivo.

Entre los rasgos que se destacaron se encuentran:

Un mayor orden defensivo en el equipo

Pasajes prolongados de tenencia de la pelota

Un esquema que mostró momentos de control en el desarrollo del partido

Estos aspectos fueron bien recibidos por el entrenador, aunque el propio Coudet dejó en claro que todavía es demasiado temprano para sacar conclusiones definitivas sobre el funcionamiento del equipo.

El técnico considera que el proceso recién comienza y que el equipo aún se encuentra en etapa de construcción.

Dudas en la formación de River

De cara al partido frente a Sarmiento, el cuerpo técnico deberá resolver algunas incógnitas importantes en la alineación titular. Uno de los principales inconvenientes es la ausencia de Facundo Colidio, quien no podrá jugar tras haber sido expulsado en el segundo tiempo del encuentro frente a Huracán.

La tarjeta roja se produjo luego de un violento encontronazo con Lucas Carrizo, lo que dejó al delantero fuera de la convocatoria para esta jornada.

Otra situación que mantiene en alerta al cuerpo técnico es la condición física de Sebastián Driussi. El delantero se retiró en el entretiempo del partido frente a Huracán debido a una sobrecarga en el pubis, una molestia vinculada a una pubalgia que arrastra desde hace varias semanas.

Si Driussi no logra recuperarse a tiempo, Joaquín Freitas podría ocupar su lugar desde el inicio.

También existe una duda en la zona de mediapunta, donde el entrenador analiza distintas alternativas.

En el partido anterior fue titular Kendry Páez, aunque no se descarta que pueda ingresar Juan Fernando Quintero, quien ante Huracán ingresó para ejecutar el primer penal del equipo, aunque finalmente lo falló.

El presente de Sarmiento

Por su parte, Sarmiento llega al encuentro con un presente que le permitió tomar aire en la lucha por no descender. El equipo dirigido por Facundo Sava sumó cuatro de los últimos seis puntos, lo que le permitió mejorar su situación en la tabla.

En sus presentaciones recientes consiguió:

Una victoria 1 a 0 frente a Estudiantes de Río Cuarto

Un empate sin goles frente a Racing Club

Ambos resultados se produjeron en condición de local en la ciudad de Junín. Actualmente, Sarmiento suma 10 puntos y ocupa el puesto 12 en la Zona B, aunque una victoria en el Monumental podría ubicarlo dentro de los puestos de clasificación.

El antecedente que ilusiona al Verde

El equipo de Junín llegará a Núñez con un recuerdo reciente que alimenta sus expectativas. En octubre del año pasado, Sarmiento consiguió un triunfo histórico en el estadio de River, cuando se impuso 1 a 0.

El único gol del partido fue anotado por Iván Morales, tras un grosero error del arquero Franco Armani. Ese antecedente representa una referencia significativa para el equipo visitante, que buscará repetir la hazaña y extender su racha positiva.

Posibles formaciones

De acuerdo con las proyecciones previas al encuentro, los entrenadores podrían alinear a los siguientes equipos.

River Plate:

Santiago Beltrán

Gonzalo Montiel

Lucas Martínez Quarta

Lautaro Rivero

Marcos Acuña

Aníbal Moreno

Fausto Vera

Kendry Páez o Juan Fernando Quintero

Tomás Galván

Ian Subiabre

Sebastián Driussi o Joaquín Freitas

Director técnico: Eduardo Coudet

Sarmiento de Junín:

Javier Burrai

Thiago Santamaría

Agustín Seyral

Juan Manuel Insaurralde

Lucas Suárez

Mauricio Martínez

Manuel García

Cristian Zabala

Gabriel Díaz

Julián Contrera

Junior Marabel

Director técnico: Facundo Sava

Datos del partido

Los principales detalles del encuentro son los siguientes:

Partido: River Plate vs. Sarmiento

Competencia: Torneo Apertura - Fecha 11

Hora: 19.45

Estadio: Monumental

Árbitro: Darío Herrera

Televisión: ESPN Premium

Con estos condimentos, el duelo entre River y Sarmiento se presenta como uno de los partidos destacados de la jornada, en el que el conjunto de Núñez buscará afianzarse en la tabla y consolidar el inicio del ciclo de Coudet, mientras que el equipo de Junín intentará dar otro golpe en el Monumental y seguir sumando en el campeonato.