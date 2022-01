River va por un centrodelantero que la está rompiendo en la MLS

River Plate está lejos de retirarse del mercado de pases donde ya se sumaron Tomás Pochettino, Leandro González Pires y Emanuel Mammana. Ahora, van por otro delantero más para ir completando el plantel esperando que también se cierre lo de Juanfer Quintero.

Se trata de Valentín Castellanos y fue el propio protagonista el que confirmó la noticia y dejó en claro que se ilusiona con poder jugar en el conjunto de Núñez. "Se contactaron conmigo, se contactaron también con mi agente. Me plantearon la situación de si quería venir para acá. Que te llame Gallardo, que es uno de los mejores técnicos del mundo, no le podés decir que no. Es algo muy lindo que te llame alguien del cuerpo técnico de Gallardo y que estén interesados en vos. Hablé con un colaborador de Gallardo", dijo el futbolista de 23 años del New York City de Estados Unidos.

Y agregó: "Me llamaron para ver cómo estaba la situación para venir, si estaba interesado y obviamente que le dije que sí. Que te llame River en esta situación, como está jugando ahora, no se le puede decir que no. Hay que ver muchas cosas, pero obviamente que le dije que sí".

La historia de Valentín Castellanos en el fútbol comenzó cuando el excampeón mundial con la Selección Argentina en 1978 Leopoldo Luque lo descubrió. El exdelantero entrenaba a niños de ocho años en una escuelita de fútbol en Mendoza y por ese entonces Taty, que tenía cinco, quería ir a jugar, pero por su edad no lo dejaban. Cuando lo vio, Luque advirtió sus condiciones y pidió expresamente por él.

Así comenzó su andar el delantero que ya jugó en la Selección Sub 23 de Fernando Batista, donde compartió equipo ni más ni menos que con Julián Álvarez, y se consagró en el Preolímpico Sudamericano de Colombia en 2020.

A los 17 años tuvo que mirar hacia otros horizontes y decidió probar suerte del otro lado de la cordillera, más precisamente en la Universidad de Chile, a donde se mudó a vivir con su padre. Allí, los obstáculos continuaron apareciendo. Si bien pudo debutar en la Copa Sudamericana, las oportunidades de jugar, poco a poco, se fueron esfumando y, otra vez, Taty tuvo que marcharse.

Su destino fue Montevideo City Torque de Uruguay y en aquel país Castellanos volvió a festejar. En seis meses logró el ascenso a Primera y en un año, luego de luchar para encontrar un lugar en el fútbol, su carrera dio un vuelco inesperado.

En Uruguay encontró su posición como centrodelantero y sus goles y buenas actuaciones captaron la atención de Domenec Torrent, exmano derecha de Pep Guardiola y exentrenador del New York City, que decidió incorporarlo a mediados de 2018 al equipo que milita en la MLS de Estados Unidos. En el país norteamericano explotó y en 2021 lo confirmó con números impresionantes: anotó 23 goles en 36 partidos y siempre fue titular.