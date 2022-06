Roland Garros: Gustavo Fernández brilló ante el 1 del mundo, se repuso de una dura caída y es finalista

Apenas 1 hora y 2 minutos necesitó el argentino Gustavo Fernández para vencer 6-1 y 6-1 a Alfie Hewett, número 1 del mundo del tenis adaptado, y se metió por quinta vez en su carrera en la final de Roland Garros, donde busca su tercer título.

En la definición se enfrentará a toda una leyenda de esta modalidad como Shingo Kunieda, ganador de 26 Grand Slam (siete en París) y compañero de Gusty en el dobles. El japonés superó en semifinales a su compatriota Tokito Oda por 6-2 y 6-1.

“Es el triunfo más placentero que puedo sentir. Jugué increíble, ejecuté de manera espectacular el plan. Estoy feliz por la forma en la que estoy compitiendo. Hoy no lo dejé hacer nada”, declaró el tenista para la TV tras el triunfo.

Y agregó: “Estoy emocionado porque a veces uno la pasa mal y a veces la pasa bien, y me pone feliz que me salgan las cosas. Quiero tratar de canalizar este momento de felicidad y poner la cabeza en el rival de la final, porque el trabajo no está terminado para nada”.

Caída al piso y esfuerzo al límite

Más allá de la aplastante victoria, Gustavo tuvo que reponerse también a una fuerte caída de su silla. Fue después de que en su esfuerzo por alcanzar una pelota se chocó con una publicidad y cayó al suelo, recibiendo la asistencia de una persona de la organización para recuperarse. El trámite ya estaba favorable para el argentino, que ganaba 6-1 y 4-1 pero ese punto sirve para ilustrar su afán competitivo.

“Este triunfo significa un montón, porque a los tenistas profesionales nos encanta jugar acá en Roland Garros. El año pasado tuve una buen temporada, por más que no tuve la chance de jugar los partidos importantes. Sentía que estaba en la lucha, y ahora que se capitalice el trabajo se disfruta”, cerró Fernández, que ahora irá en búsqueda del título.