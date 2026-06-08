Scaloni confirmó la presencia de Messi frente a Islandia y hablo de los lesionados

Con el objetivo de llegar en las mejores condiciones al inicio del Mundial, la Selección argentina transita las últimas horas de preparación antes de disputar su segundo y último amistoso previo al gran desafío internacional. Luego de la victoria por 2-0 frente a Honduras, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni cerrará esta etapa de trabajo enfrentando a Islandia en Alabama, en un encuentro que servirá para ajustar los últimos detalles futbolísticos y físicos del plantel.

En la conferencia de prensa previa al compromiso, el entrenador argentino abordó varios de los temas que generan expectativa en torno al equipo, desde la participación de Lionel Messi hasta la evolución de los jugadores que arrastraban distintas molestias físicas. También se refirió a la baja confirmada de Leonardo Balerdi y a las posibles alternativas para cubrir ese lugar en la lista.

Messi estará presente, aunque con minutos a definir

Uno de los principales focos de atención estuvo puesto en la situación de Lionel Messi. La presencia del capitán argentino en el amistoso ante Islandia era una de las grandes incógnitas y fue justamente el primer tema consultado durante la conferencia.

Scaloni confirmó que el astro argentino estará en el campo de juego, aunque aclaró que todavía resta definir cuánto tiempo participará del encuentro. El entrenador explicó que la decisión se tomará en conjunto con el propio futbolista y con la intención de evitar cualquier riesgo físico en la antesala del Mundial.

"Va a jugar mañana, pero todavía no sabemos cuántos minutos va a tener. Lo hablaremos con él para no correr riesgos", señaló el director técnico.

La declaración refleja la cautela con la que el cuerpo técnico administra las cargas de trabajo de una de las principales figuras del plantel en un momento decisivo de la preparación.

Recuperaciones importantes para el cuerpo técnico

Además de la situación de Messi, Scaloni entregó noticias alentadoras respecto a varios futbolistas que llegaban con problemas físicos y cuya evolución era seguida de cerca.

Según confirmó el entrenador, tres jugadores ya se encuentran en condiciones de ser tenidos en cuenta para el amistoso frente a Islandia:

Gonzalo Montiel

Nahuel Molina

Nico Paz

"Gonzalo Montiel, Nahuel Molina y Nico Paz están disponibles para el partido con Islandia", informó el técnico.

La recuperación de estos futbolistas representa una noticia positiva para el cuerpo técnico, que busca contar con la mayor cantidad posible de alternativas en las distintas líneas del equipo antes del inicio de la competencia mundialista.

En la misma línea, Scaloni también se refirió al caso de Leandro Paredes, otro de los nombres que despertaba atención por su estado físico. Si bien no estará disponible de manera inmediata, el entrenador aseguró que la evolución es favorable y que podrá reintegrarse en el corto plazo.

"Estará para sumarse en los próximos días", explicó el seleccionador nacional.

La baja de Balerdi obliga a evaluar variantes

No todas las novedades fueron positivas para la Selección argentina. La única situación completamente definida hasta el momento es la salida de Leonardo Balerdi, quien sufrió una lesión muscular en las últimas horas y quedó desafectado del plantel.

La baja del defensor obliga al cuerpo técnico a analizar posibles alternativas de cara a la conformación definitiva del grupo. Sin embargo, Scaloni dejó en claro que cualquier decisión será comunicada una vez finalizado el compromiso ante Islandia.

Aunque evitó brindar precisiones sobre nombres concretos, sí ofreció una señal respecto al criterio que podría adoptar para cubrir la ausencia.

"En los defensores estamos cubiertos, podríamos ver otras posiciones para reemplazarlo", adelantó.

La declaración sugiere que el entrenador considera que la última línea cuenta con suficientes variantes y que la vacante generada por la lesión podría destinarse a reforzar otro sector del campo de juego.

El último ensayo antes del Mundial

El duelo frente a Islandia aparece como una prueba clave dentro de la planificación del cuerpo técnico. Más allá del resultado, el encuentro permitirá observar el estado físico de varios jugadores recuperados, evaluar el rendimiento colectivo y terminar de definir cuestiones relacionadas con la lista y la estructura del equipo.

La victoria por 2-0 ante Honduras representó un paso positivo en la preparación, y ahora la Albiceleste buscará cerrar esta etapa con una nueva actuación convincente antes de enfocarse plenamente en el Mundial.

La expectativa estará puesta tanto en el funcionamiento general del equipo como en la participación de Lionel Messi y de aquellos futbolistas que regresan tras superar distintas molestias físicas.

Argentina vs. Islandia: todos los detalles del amistoso

El encuentro que marcará el cierre de la preparación argentina se disputará con el siguiente cronograma:

Partido: Argentina vs. Islandia

Argentina vs. Islandia Fecha: Martes 9 de junio

Martes 9 de junio Hora: 22:00 (horario argentino)

22:00 (horario argentino) Estadio: Jordan Hare de Auburn, Alabama

Jordan Hare de Auburn, Alabama Transmisión: Telefe, TyC Sports y LPF Play

Con la cuenta regresiva hacia el Mundial ya en marcha, la Selección argentina afrontará en Alabama su último examen antes de la competencia oficial. Entre recuperaciones importantes, una baja confirmada y la presencia asegurada de Lionel Messi, el amistoso frente a Islandia se presenta como una jornada determinante para las últimas definiciones de Lionel Scaloni y su cuerpo técnico.