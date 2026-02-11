Se confirmó el calendario 2026 para el Rally de Catamarca

La organización Rallyceros Catamarca confirmó oficialmente el calendario 2026 del Rally Catamarqueño, que contará con siete fechas a lo largo del año, consolidando a la disciplina como una de las más convocantes del automovilismo provincial.

El campeonato comenzará los días 4 y 5 de abril y se extenderá hasta el 28 y 29 de noviembre, atravesando distintos meses del año y manteniendo el ritmo competitivo que caracteriza al rally en la provincia.

Las fechas confirmadas son:

• 4 y 5 de abril

• 9 y 10 de mayo

• 13 y 14 de junio

• 8 y 9 de agosto

• 12 y 13 de septiembre

• 17 y 18 de octubre

• 28 y 29 de noviembre

Desde la organización se informó que las sedes de cada competencia serán confirmadas próximamente, en coordinación con los municipios y organismos correspondientes, priorizando la seguridad, la logística y el espectáculo deportivo.