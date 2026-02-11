El "Desafío La Chilca" se consolida como un gigante del NOA con una convocatoria récord

El pasado fin de semana, la ciudad de Andalgalá, conocida afectuosamente como la "Perla del Oeste", fue el escenario de una de las gestas deportivas más importantes del calendario catamarqueño: la sexta edición del Desafío La Chilca. Tras el cierre de la competencia, el balance de los organizadores no solo fue altamente positivo, sino que reflejó una realidad irrefutable sobre el crecimiento sostenido de este evento de mountain bike, que ya se posiciona como un referente indiscutido en la agenda deportiva de la provincia.

El dato que mejor grafica este fenómeno es el salto cuantitativo en la grilla de largada, ya que la cantidad de competidores experimentó un crecimiento del 40% con respecto a la edición anterior. Los responsables de la organización manifestaron que el desarrollo del evento superó ampliamente todas las expectativas iniciales, destacando la alegría por la convocatoria masiva y la repercusión posterior. Según expresaron, la respuesta del público y de los atletas demuestra que esta era una cita muy esperada, especialmente por los corredores, quienes transmitieron su satisfacción tras completar el exigente recorrido.

El carácter federal y la convocatoria nacional

Uno de los pilares del éxito de este VI Desafío La Chilca fue su notable carácter federal, logrando atraer a un total de 260 bikers provenientes de 17 provincias argentinas. Esta diversidad geográfica subraya la importancia de la prueba a nivel país, habiendo contado con la presencia de deportistas que llegaron desde los puntos más alejados del mapa nacional para ser parte de la partida en suelo catamarqueño.

Entre las procedencias más destacadas por la organización se mencionaron el Impenetrable Chaqueño, Misiones y Santa Cruz, lo que evidencia el esfuerzo logístico de los corredores por alcanzar la "Perla del Oeste". Este alcance territorial no solo jerarquiza la competencia desde lo técnico, sino que también fomenta un intercambio cultural y deportivo que enriquece a la comunidad de Andalgalá y zonas aledañas, consolidando al Desafío como una marca que trasciende las fronteras provinciales.

Detrás de la adrenalina en los senderos, se desplegó una estructura operativa que fue fundamental para el resultado exitoso de la jornada. Los organizadores calificaron el balance como altamente positivo, remarcando que, si bien siempre existen aspectos para mejorar y seguir creciendo, la logística funcionó de manera eficiente gracias al trabajo mancomunado de diversas instituciones y fuerzas de seguridad.

La seguridad y el bienestar de los participantes fueron garantizados a través de un esfuerzo coordinado que involucró al área de Deportes de la Municipalidad de Aconquija, encargada de los puntos de hidratación, junto al cuerpo de Bomberos Voluntarios. Asimismo, fue vital el despliegue del personal de los hospitales locales y la intervención de la Policía, tanto de Andalgalá como de Aconquija, quienes custodiaron el desarrollo de la prueba en todo momento. Esta sinergia institucional permitió que los 260 ciclistas pudieran enfocarse exclusivamente en la competencia dentro de un entorno seguro y profesional.

Identidad, paisaje e impacto económico regional

Más allá de lo estrictamente deportivo, el Desafío La Chilca se ha convertido en un motor vital para la economía de la región. El evento se tradujo en beneficios directos para el sector turístico, impulsando de manera significativa la hotelería, la gastronomía y los diversos servicios locales de Andalgalá y Aconquija. La organización resaltó que este logro es también fruto del apoyo de sponsors que, más que patrocinadores, son considerados amigos que aportan su esfuerzo año tras año para que este proyecto crezca.

Al respecto, los promotores de la prueba enfatizaron que el evento es una propiedad colectiva de Aconquija y Andalgalá, una herramienta para resaltar la identidad, la cultura y los paisajes únicos de Catamarca ante todo el país. Al fortalecer este vínculo entre el deporte y el turismo, el Desafío La Chilca no solo premia a los mejores ciclistas, sino que también posiciona a la región como un destino de excelencia para el turismo activo y de aventura, prometiendo nuevas metas para sus futuras ediciones.