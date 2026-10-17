Se suspendió la pelea de Pablo "Pacman" Corzo ante Luciano Falcao

El combate por el título Sudamericano Crucero debía disputarse esta noche en la Federación Argentina de Box. La suspensión estaría vinculada con estudios médicos pendientes del boxeador brasileño.

La pelea entre el catamarqueño Pablo "Pacman" Corzo y el brasileño Luciano Falcao, prevista para esta noche, fue suspendida a último momento.

El combate, que iba a disputarse en la Federación Argentina de Box, era válido por el título Sudamericano Crucero.

Según trascendió, la decisión se tomó luego de verificar que Falcao tenía estudios médicos pendientes de actualización, un requisito necesario para avanzar con la realización del enfrentamiento.

La pelea podría ser reprogramada para las próximas semanas, siempre que se regularice la situación médica del púgil brasileño.

Por el momento, no se informó una nueva fecha oficial para el combate.