Sin el debut de Colo, River inició el 2026 con un triunfo ante Millonarios en Uruguay

River Plate comenzó su temporada 2026 con una victoria. En el marco de la Serie Río de la Plata, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo derrotó por 1 a 0 a Millonarios de Colombia en un amistoso disputado en el estadio Gran Parque Central de Montevideo.

El único gol del encuentro lo convirtió Gonzalo Montiel, a los 24 minutos del segundo tiempo, mediante un penal que le permitió al Millonario quebrar un partido que había sido parejo durante largos pasajes. El encuentro también marcó el debut de Fausto Vera y Matías Viña con la camiseta de River. Mientras tanto, los catamarqueños se quedaron con las ganas de que el "Colo" Moreno salga a la cancha

Durante la primera parte, el conjunto de Núñez mostró buenos pasajes de juego en los primeros 30 minutos, aunque con el correr del tiempo el trámite se emparejó. En el complemento, los cambios realizados por Gallardo le devolvieron el control al equipo argentino, que comenzó a generar las situaciones más claras.

En ese contexto, ingresaron dos de las caras nuevas: Matías Viña y Galván, y de una acción entre ambos nació la jugada clave del partido. El uruguayo habilitó al volante que regresó de Vélez, quien recibió dentro del área, giró y fue derribado por un defensor colombiano.

Montiel se hizo cargo de la ejecución y definió con un remate sobrio y preciso, engañando al arquero para establecer el 1-0 definitivo. Minutos más tarde, River tuvo la chance de ampliar la diferencia, pero Agustín Ruberto falló un segundo penal, generado por él mismo.

El amistoso significó la primera prueba formal del año para River, que viene de realizar una semana de trabajos de pretemporada en San Martín de los Andes y ahora continúa su preparación de cara a un exigente calendario. El triunfo dejó buenas sensaciones en el cuerpo técnico y en los hinchas, incluidos los miles de seguidores riverplatenses en Catamarca, que acompañan cada inicio de ciclo con expectativa renovada.