Social San Antonio anunció su Asamblea que será virtual

El punto más importante será la renovación de autoridades y hasta ahora es el único club chacarero en renovar Comisión.

La Asamblea será el próximo 30 de noviembre y lo particular es que será de forma virtual desde las 21.30. Lo que aún no está decidido es que si se hará por la plataforma zoom o meet.



La orden del día

1- Lectura de autorización de Personas Jurídicas.

2- Lectura del acta anterior.

3- Elección de dos socios para refrendar el acta.

4- Lectura y aprobación de Memoria y Balance del periodo que comprende del 01 de septiembre de 2018 y el 31 de agosto de 2019, 01 de septiembre de 2019 y el 30 de agosto de 2020.

5- Lectura de inventario y formulario A-4

6- Se realizará la elección de:

a) Presidente.

b) Secretario General.

c) Tesorero.

d) Secretario de Actas

e) Vocales Titulares (3)

f) Vocales Suplentes (3)

g) Comisión Fiscalizadora

Firman el comunicado Adrián del Pino, presidente y Adrián Barrionuevo, Secretario.