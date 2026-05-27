Sudamericana: River se juega el pase a octavos ante Blooming en el Monumental

River Plate tendrá este miércoles una nueva oportunidad para reencauzar el semestre cuando reciba a Blooming por la sexta y última fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026.

El encuentro se disputará desde las 21.30 en el estadio Monumental y aparece como un compromiso clave para el equipo dirigido por Eduardo Coudet, que necesita dejar atrás el impacto que generó la derrota ante Belgrano en la final del Torneo Apertura.

La caída en Córdoba modificó el panorama competitivo del semestre para el conjunto millonario, que ahora deposita buena parte de sus expectativas en el torneo continental. En ese contexto, la clasificación a los octavos de final se transformó en uno de los principales objetivos inmediatos del equipo.

Un escenario favorable para avanzar de ronda

River llega a la última fecha como líder del Grupo H con 11 puntos, por lo que mantiene un panorama favorable para conseguir el pase directo a los octavos de final.

El equipo argentino depende de sí mismo y le alcanzará con un empate frente a Blooming para terminar en el primer puesto de la zona y avanzar a la siguiente instancia. Incluso una derrota podría no dejarlo afuera del certamen. Para que River quede eliminado deberían darse dos resultados simultáneos:

Caída de River frente a Blooming

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El contexto deportivo también parece beneficiar al conjunto de Núñez debido a la situación de su rival. Blooming ya llega eliminado y apenas consiguió sumar un punto en cinco partidos disputados durante la fase de grupos.

River, en cambio, mostró pasajes de buen rendimiento a lo largo del torneo y afrontará el compromiso sabiendo que el destino de la clasificación depende exclusivamente de su resultado.

Las lesiones complican el armado del equipo

Más allá del escenario favorable en la tabla, el principal problema para Eduardo Coudet aparece en la conformación del equipo debido a una importante cantidad de futbolistas lesionados o en duda.

Entre las bajas confirmadas se encuentra Sebastián Driussi, quien sufrió un esguince de grado II en la rodilla derecha y quedó descartado para el partido. También estará ausente Matías Viña, afectado por un desgarro en el aductor derecho. El futbolista ya se incorporó a la selección de Uruguay para disputar el Mundial 2026.

A esas ausencias se suman varios nombres cuya presencia todavía no está asegurada:

Gonzalo Montiel

Marcos Acuña

Aníbal Moreno

Juan Fernando Quintero

Montiel arrastra un desgarro en el cuádriceps izquierdo y sería preservado pensando en la Selección argentina.

En el caso de Acuña, el lateral sufrió una contractura en el isquiotibial derecho durante la final frente a Belgrano y no llegaría en condiciones óptimas. Moreno terminó físicamente exigido luego de jugar con un esguince en la rodilla derecha, mientras que Quintero presenta una sinovitis en la rodilla izquierda.

La situación particular de Quintero

El caso de Juan Fernando Quintero aparece rodeado además por una situación especial vinculada a su futuro deportivo. El mediocampista colombiano podría estar atravesando sus últimos días como jugador de River debido a una posible transferencia a la MLS.

En ese marco, el encuentro ante Blooming podría convertirse en una de sus últimas apariciones vinculadas al club, aunque su estado físico mantiene abierta la incógnita sobre su participación.

La posible salida de Quintero se suma a un contexto de incertidumbre deportiva para River, que atraviesa una etapa de reconfiguración luego de perder la final del Torneo Apertura.

Un Monumental que espera una reacción

El partido frente a Blooming se disputará en un estadio Monumental atravesado por la necesidad de recuperación anímica tras la frustración reciente.

La Copa Sudamericana pasó a ocupar un lugar central dentro de los objetivos inmediatos del semestre y el equipo buscará responder frente a su público en un contexto de presión deportiva. River intentará sostener la solidez que mostró en varios pasajes de la fase de grupos y evitar una nueva decepción en un tramo decisivo de la temporada.

Los datos del encuentro

El partido se jugará en el Monumental a las 21.30. El árbitro será Roberto Gutiérrez (Perú) y el VAR es Ulises Mereles (Paraguay) y la televisación de ESPN.

Las posibles formaciones

River formaría con:

Santiago Beltrán

Fabricio Bustos

Lucas Martínez Quarta

Lautaro Rivero

Facundo González

Juan Cruz Meza

Fausto Vera

Lucas Silva

Tomás Galván

Facundo Colidio

Joaquín Freitas

Director técnico: Eduardo Coudet

Por su parte, Blooming alinearía a:

Braulio Uraezaña

Mauricio Cabral

Marc Enoumba

Julio Vila

José María Carrasco

Juan Mercado

Auli Oliveros

Guilmar Centella

Jeyson Chura

Roberto Hinojoza

Anthony Vásquez

Director técnico: Erwin Sánchez