Susto en el Abierto de Australia: una alcanzapelotas se desmayó en plena cancha

Un momento de gran preocupación se vivió este domingo en el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, cuando una alcanzapelotas se desmayó en pleno partido y obligó a detener el encuentro durante varios minutos. El episodio ocurrió durante el cruce correspondiente a la primera ronda entre la rusa Ekaterina Alexandrova, número 11 del ranking mundial, y la turca Zeynep Sonmez, ubicada en el puesto 112 del escalafón de la WTA.

El hecho se produjo mientras se disputaba el segundo set del partido, en una jornada marcada por las elevadas temperaturas que afectan a Melbourne durante el verano australiano. En medio de un cambio de ritmo del juego, la joven alcanzapelotas se descompensó y cayó de espaldas contra el piso de cemento de la cancha, generando una inmediata alarma entre las jugadoras, el público y el personal del torneo.

Al advertir la situación, Sonmez interrumpió el desarrollo del punto y le pidió a su rival que no sacara hasta que la joven pudiera incorporarse. Sin embargo, cuando la alcanzapelotas intentó ponerse de pie, volvió a perder estabilidad y estuvo a punto de caer nuevamente. Ante esto, la tenista turca reaccionó con rapidez: corrió hacia ella, la sostuvo por la cintura y evitó que se golpeara otra vez contra la superficie dura.

Zeynep Sonmez acompañó a la joven hasta un costado de la cancha, donde había sombra, y permaneció junto a ella hasta la llegada del personal médico. La escena fue observada con atención por los espectadores, que siguieron el episodio en silencio mientras los médicos del torneo ingresaban a la pista para asistir a la alcanzapelotas.

El equipo médico realizó una primera evaluación en una de las sillas ubicadas a pocos metros del court y, tras constatar su estado, decidió retirarla de la cancha para una atención más completa. Según se informó, la descompensación habría estado vinculada a las condiciones climáticas extremas, un factor que suele ser monitoreado con especial atención en el Abierto de Australia.

Mientras se completaba la asistencia, ambas jugadoras aguardaron a un costado de la cancha hasta que el personal médico y la joven alcanzapelotas abandonaron el lugar. En total, el partido estuvo interrumpido durante aproximadamente siete minutos, antes de reanudarse con normalidad.

Ya de regreso en el juego, el encuentro mantuvo un alto nivel de intensidad y terminó ofreciendo una de las sorpresas de la jornada. Zeynep Sonmez logró imponerse a Alexandrova en tres sets, con parciales de 7-5, 4-6 y 6-4, y concretó así uno de los triunfos más importantes de su carrera profesional.

Para la tenista turca de 23 años, la victoria tuvo un valor especial: no solo eliminó a una jugadora del top 15 mundial, sino que además consiguió avanzar por primera vez a la segunda ronda del Abierto de Australia. Hasta ahora, Sonmez había disputado cinco torneos de Grand Slam, con su mejor actuación registrada en Wimbledon 2025, donde alcanzó la tercera ronda. De manera llamativa, en aquella ocasión también fue eliminada por Ekaterina Alexandrova, lo que le da a este triunfo un sabor de revancha deportiva.

El episodio reavivó el debate sobre las condiciones climáticas extremas en el Abierto de Australia y el impacto que pueden tener tanto en los jugadores como en el personal que trabaja dentro de la cancha. Mientras el torneo continúa, el incidente dejó una imagen de preocupación, pero también un gesto de deportividad que fue destacado por el público y las redes sociales.