Tensión al límite: Boca rechazó otra oferta por Sebastián Villa, el colombiano se enfureció y se llevó sus pertenencias del club

El delantero de Boca Juniors Sebastián Villa, que se reunió anoche con los integrantes de la Secretaría de fútbol del club y pidió ser transferido ante el rechazo por parte de estos del ofrecimiento del Brujas, de Bélgica, de 7 millones de dólares por el 70 por ciento de su ficha. La posición inamovible de la dirigencia enfureció al colombiano, que a continuación tomó sus pertenencias, se despidió de sus compañeros y se fue del entrenamiento con notables gesto de malestar.

Fuentes del club confirmaron que el delantero se llevó hasta sus botines del club que, aunque no tiene la confirmación de que el colombiano no volverá, ya analiza el escenario de una intimación si es que no se presenta a entrenar.

El futbolista nacido en el municipio de Bello, de quien Juan Román Riquelme dijo hace 20 días que es el mejor jugador del fútbol argentino, le comunicó al Consejo de Fútbol su interés en seguir su carrera en Europa después de la eliminación de la Copa Libertadores en octavos de final ante Atlético Mineiro, pero a Boca le pareció insuficiente lo que se ofreció por el extremo del cual el Deportes Tolima, de Colombia, tiene el 30 por ciento restante de su pase.

Ahora habrá que ver si el equipo europeo mejora una vez más su oferta y ante el pedido del jugador los integrantes de la Secretaría de fútbol de Boca aceptan que se vaya en medio de la tensión de la relación.

Es de destacar que Sebastián Villa tiene una causa por violencia de género entablada por su expareja Daniela Cortez, que fue elevada a juicio oral por la Cámara Penal de Lomas de Zamora.

Por esa causa tiene que pedir permiso a la justicia cada vez que sale del país, por un tema laboral o personal.

La cabeza en Talleres, nuevo refuerzo y River en la mira

En cuanto a la preparación del plantel para enfrentar a Talleres, de Córdoba, el próximo domingo por la cuarta fecha de la Liga Profesional, los futbolistas practicaron el jueves por la tarde en el predio de Ezeiza y no estuvo el exjugador de San Lorenzo, Juan Ramírez, quien se hizo la revisación médica y luego firmó el contrato por tres años, por lo que mañana realizará su primer entrenamiento a las órdenes de Russo.

Por eso este viernes, en el entrenamiento desde las 9, se verá cual será la idea del entrenador Miguel Ángel Russo respecto de la alineación que dispondrá para el domingo, teniendo en cuenta que el jueves por la noche se confirmó que el Superclásico por octavos de final de Copa Argentina ante River Plate se disputará el próximo miércoles 4 de agosto desde las 19, en el estadio Ciudad de La Plata.

La primera idea del DT era poner, mayoría de titulares, algo que de suceder sería la primera vez que los utiliza en la Liga, pero ahora se verá si ante la inminencia del superclásico sigue con esa intención o guarda jugadores para enfrentar a los dirigidos por Marcelo Gallardo.

Boca hasta ahora y por diferentes razones no utilizó a los habituales titulares en ninguna de las tres fechas de la Liga profesional.

En la primera fecha ante Unión, donde empató 1 a 1, puso un equipo alternativo porque reservó el principal para enfrentar en el desquite a Atlético Mineiro, por los octavos de final de la Copa Libertadores, donde quedó eliminado por penales en Belo Horizonte.

En los otros dos encuentros, debido al que el plantel de 24 profesionales que viajó a Brasil tuvo que quedar aislado siete días por el protocolo sanitario, y a pesar de pedir postergación, la Liga determinó que jugara ante Banfield y San Lorenzo con juveniles de la reserva, igualando ante “el Taladro” 0-0 y perdiendo 2 a 0 ante el conjunto azulgrana.

Boca jugará el próximo domingo de visitante ante Talleres, de Córdoba, desde las 15.45, por la cuarta fecha de la Liga Profesional, con el arbitraje de Fernando Rapallini.