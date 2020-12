Termina el 2020 y el Torneo Provincial aún no tiene su definición

Uno de los torneos que quedó inconcluso con la pandemia fue el Provincial, no solo porque no pudieron continuar jugando sino que los presidentes de Ligas no definieron si se daba por terminado o en algún momento se reanudaba.

Fueron algunas reuniones fallidas, otras sin decisión y en algunas la no se pusieron de acuerdo. Los días fueron pasando, está llegando el 2021 y aún no se sabe qué pasará con el torneo que quedó en la fase de grupos cuando se desató la pandemia por coronavirus.

Se maneja la posibilidad que dentro de poco los presidentes puedan definir esto y hasta algunos quiere seguir jugando el certamen, más que todo para cuidar la plaza que se da para el Torneo Regional Federal.

Lo concreto es que ya estando en Fase Verde en la provincia, los partidos de fútbol 11 se pueden llevar a cabo pero sin público, algo que era uno de los condicionantes para los dirigentes a la hora de dar el si y seguir jugando.