Tevez desmintió el rumores del fallecimiento de su padre: "Lo que está circulando es mentira"

Mientras se encuentra de vacaciones en la Costa Atlántica previo al inicio de la pretemporada con Boca, Carlos Tevez se expresó a través de su Twitter y desmintió los rumores sobre el fallecimiento de su padre Segundo Raimundo, quien desde hace unos meses está atravesando una delicada situación de salud.

Hola a todos. Quiero comunicarles que las noticias que están circulando sobre la salud de mi papá son mentiras. Por favor, sepan respetar que tengo familia y cualquier información falsa sobre esta situación no es agradable. Muchas gracias", escribió el Apache, que en la previa de la final de la Copa Maradona ante Banfield pidió permiso a Miguel Ángel Russo para sumarse un día después a la concentración del plantel por el problema personal que afecta a toda su familia.

En noviembre del año pasado, después del triunfo ante Newell's, Tevez se refirió al tema y se mostró optimista: "Algunos saben el difícil momento familiar que pasó, pero por suerte el fútbol me está dando alegría". No obstante, unas fechas más tarde, tras la derrota con Talleres, expuso su congoja: "Es muy duro. Tengo sensaciones muy complicadas. Por momentos estoy bien, a veces en el entretiempo me pongo a llorar. Son momentos difíciles, no puedo explicarlo".