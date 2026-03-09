Franco Colapinto ya está en China y volvió a mostrar su fanatismo por Boca

Apenas unas horas después de completar su participación en el Gran Premio de Australia, el piloto argentino Franco Colapinto emprendió viaje hacia China para disputar la segunda carrera del año del campeonato de Fórmula 1, que se correrá el próximo domingo.

Luego de finalizar en la posición 14 en la carrera disputada en Melbourne, el piloto de Alpine arribó al país asiático para continuar con el calendario de la máxima categoría del automovilismo mundial.

Su llegada al aeropuerto no pasó desapercibida. Allí fue recibido por fanáticos que lo esperaban para saludarlo, pedirle autógrafos y sacarse fotografías, en un encuentro que reflejó el entusiasmo que genera su presencia en el campeonato. Durante ese momento, varios seguidores se acercaron con obsequios y recuerdos vinculados al automovilismo. En uno de los videos difundidos en redes sociales se lo ve a Colapinto sorprendido al recibir algunos regalos. Entre ellos, muñecos que los fanáticos le entregaron como muestra de apoyo.

Ante uno de esos presentes, el piloto reaccionó con entusiasmo: "¿Es para mí? ¡Muchas gracias!", expresó mientras interactuaba con quienes lo aguardaban en el aeropuerto.

Franco Colapinto

Un nuevo guiño a Boca que llamó la atención

Uno de los detalles que más llamó la atención durante su llegada a China fue el particular look que eligió Colapinto, que rápidamente fue destacado por los usuarios en redes sociales.

El piloto argentino apareció recién bajado del avión con un piluso azul y amarillo con el escudo de Boca, un gesto que volvió a dejar en claro su simpatía por el club.

No es la primera vez que el corredor exhibe ese fanatismo. Durante el fin de semana de carrera en Australia, ya había mostrado su vínculo con el Xeneize al pasearse por el paddock con una gorra de Boca. Este tipo de detalles generó repercusión entre los fanáticos del automovilismo y del fútbol, que rápidamente compartieron imágenes y videos del momento en distintas plataformas.

El recibimiento de los fanáticos en el aeropuerto

La llegada de Colapinto generó un clima especial en el aeropuerto, donde decenas de fanáticos aguardaron pacientemente su aparición. Cuando el piloto se acercó a la zona donde estaban reunidos, se tomó tiempo para firmar autógrafos, sacarse fotografías y agradecer el apoyo recibido.

Entre las escenas registradas por quienes estaban presentes se destacan:

La firma de autógrafos a seguidores que lo esperaban en el aeropuerto.

Las fotografías que se tomó con fanáticos.

La recepción de varios muñecos que le entregaron como regalo.

Este encuentro reflejó el entusiasmo que genera el joven piloto argentino entre los seguidores de la Fórmula 1, especialmente en el marco de una temporada que recién comienza.

Otros pilotos también llegaron al país asiático

La llegada al aeropuerto no fue exclusiva del piloto argentino. Junto a Colapinto también arribaron otros competidores de la máxima categoría del automovilismo mundial. Entre los pilotos que viajaron hacia China para disputar la próxima carrera se encuentran:

Carlos Sainz

Alex Albon

Gabriel Bortoleto

Todos ellos se preparan para afrontar el segundo compromiso del calendario de Fórmula 1 en una temporada que recién comienza y que tendrá una agenda intensa durante el fin de semana.

Enfoque total en el Gran Premio de China

Con el capítulo australiano ya cerrado, Colapinto se prepara ahora para afrontar el Gran Premio de China, que representará la segunda carrera de la temporada de Fórmula 1. Este fin de semana tendrá además una particularidad: el evento incluirá una carrera Sprint, lo que abre una oportunidad adicional para sumar puntos dentro del campeonato.

Para el piloto argentino y su equipo, esta instancia representa una nueva posibilidad de comenzar a sumar unidades con la escudería francesa Alpine.

Cronograma del Gran Premio de China para Argentina

Debido a la diferencia horaria entre Argentina y China, los fanáticos del país deberán seguir la actividad del fin de semana durante la madrugada.

El cronograma completo es el siguiente:

Viernes 13 de marzo

Prácticas libres 1: 0.30

Clasificación Sprint: 4.30

Sábado 14 de marzo

Carrera Sprint: 0.00

Clasificación principal: 4.00

Domingo 15 de marzo

Carrera principal: 4.00