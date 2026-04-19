Tragedia en el Rally Sudamericano en Córdoba: mirá el impactante video

Una jornada del Rally Sudamericano en la provincia de Córdoba terminó en tragedia luego de que un espectador perdiera la vida como consecuencia de un accidente ocurrido durante el desarrollo de la competencia. El hecho se registró en el tramo especial Giulio Cesare, en la zona de Mina Clavero, donde se llevaba adelante una de las etapas del evento automovilístico.

De acuerdo con el informe oficial, el siniestro se produjo cuando un vehículo de competición se despistó en una curva, perdió el control, dio varios tumbos y finalizó su recorrido fuera del camino. En esa trayectoria, el automóvil impactó contra un sector donde se encontraba ubicado el público, generando un escenario de extrema gravedad.

La secuencia del accidente se desarrolló en cuestión de segundos y alteró de forma abrupta el normal desarrollo de la competencia, dando lugar a la inmediata activación de los protocolos de emergencia previstos para este tipo de eventos.

𝐓𝐑𝐀𝐆𝐄𝐃𝐈𝐀 𝐄𝐍 𝐄𝐋 𝐑𝐀𝐋𝐋𝐘 𝐄𝐍 𝐂𝐎𝐑𝐃𝐎𝐁𝐀: 𝐌𝐔𝐑𝐈𝐎 𝐔𝐍 𝐄𝐒𝐏𝐄𝐂𝐓𝐀𝐃𝐎𝐑 𝐘 𝐒𝐔𝐒𝐏𝐄𝐍𝐃𝐈𝐄𝐑𝐎𝐍 𝐋𝐀 𝐂𝐎𝐌𝐏𝐄𝐓𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀



𝐁𝐮𝐞𝐧𝐨𝐬 𝐀𝐢𝐫𝐞𝐬, 𝟏𝟗 𝐚𝐛𝐫𝐢𝐥 (𝐍𝐀) — Un trágico accidente ocurrido durante una fecha del Rally Sudamericano en... pic.twitter.com/DocTIdHxEx — Noticias Argentinas (@NAagencia) April 19, 2026

Víctimas y heridos tras el impacto

Como consecuencia directa del accidente, tres personas resultaron heridas, entre ellas una víctima que posteriormente falleció. Se trata de un joven de 25 años, oriundo de Córdoba capital, quien sufrió lesiones de gravedad tras el impacto y fue trasladado a un hospital de la región, donde finalmente se confirmó su deceso.

Además del fallecido, otras dos personas sufrieron distintas lesiones una mujer con fractura de tobillo y otra persona con lesiones menores. En contraste, los pilotos que participaban del vehículo involucrado en el siniestro resultaron ilesos, según informaron fuentes de la organización del evento.

Suspensión definitiva

Tras el accidente, se activaron de manera inmediata los protocolos de seguridad, con la intervención de los servicios médicos y policiales que se encontraban desplegados en el lugar como parte del operativo habitual del rally.

La magnitud del hecho obligó a las autoridades deportivas a tomar una decisión drástica: la suspensión definitiva de la competencia. La medida fue confirmada mientras se avanzaba en la asistencia a los heridos y en las primeras tareas para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el siniestro.

El operativo incluyó la atención de las víctimas en el lugar, su posterior traslado a centros de salud y la intervención de las fuerzas de seguridad para resguardar la zona afectada.

Asistencia a familiares

En un comunicado difundido tras lo ocurrido, la organización del evento expresó su "más profundo pesar" por la muerte del espectador y confirmó que se encuentra brindando asistencia a los familiares de la víctima.

El mensaje institucional reflejó el impacto del hecho dentro del ámbito del rally, donde la tragedia obligó no solo a detener la competencia, sino también a replantear el desarrollo del evento en su totalidad.

El debate sobre la seguridad

El accidente ocurrido en el tramo Giulio Cesare, en Mina Clavero, vuelve a poner en discusión las condiciones de seguridad en las competencias automovilísticas, especialmente en aquellas donde el público se ubica en cercanías de los tramos.

La cercanía de los espectadores al recorrido de los vehículos constituye uno de los principales factores de riesgo en este tipo de eventos, tal como quedó evidenciado en este caso. El impacto de un vehículo fuera de control sobre una zona destinada al público refleja la vulnerabilidad existente en determinados sectores del circuito.

Mientras la investigación avanza para determinar las causas del despiste y las responsabilidades correspondientes, el Rally Sudamericano en Córdoba queda marcado por una tragedia que interrumpió su desarrollo y dejó una víctima fatal, además de personas heridas y una competencia suspendida de manera definitiva.

El episodio, ocurrido en una de las zonas más reconocidas del circuito en Mina Clavero, deja una huella profunda tanto en la organización como en los asistentes, en un contexto donde la seguridad vuelve a posicionarse en el centro de la escena.