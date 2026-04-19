¿Estrategia?: Juan Román Riquelme evalúa estar en el Monumental para el Superclásico

La antesala del Superclásico entre River Plate y Boca Juniors incorporó en las últimas horas un factor que altera el escenario habitual. Juan Román Riquelme, actual presidente xeneize, evalúa la posibilidad de asistir al estadio Monumental para presenciar el encuentro que se disputará este domingo desde las 17.

La eventual decisión no es menor en el contexto de un partido que, por su naturaleza, trasciende lo estrictamente deportivo. Cada movimiento, cada gesto y cada presencia adquieren una dimensión simbólica en un enfrentamiento que concentra la atención del fútbol argentino. En ese marco, la figura de Riquelme aparece como un elemento capaz de intensificar la expectativa en torno al clásico.

El antecedente reciente y una ausencia significativa

El análisis de esta posible presencia cobra relevancia a partir de lo ocurrido en el último enfrentamiento disputado en Núñez. En aquella oportunidad, el presidente de Boca no estuvo presente en el estadio, optando por seguir el partido desde otro lugar. El resultado fue adverso para su equipo, con una derrota por 2-1, lo que marcó un antecedente reciente en su comportamiento institucional frente a este tipo de encuentros.

Esa ausencia contrasta con el escenario actual, donde su asistencia vuelve a estar sobre la mesa como una alternativa concreta. El cambio de postura, aún no confirmado, sugiere una posible modificación en la estrategia o en la manera de afrontar este tipo de compromisos desde el rol dirigencial.

Un regreso que ya tiene antecedentes

Más allá de la decisión que finalmente adopte, no sería la primera vez que Riquelme se hace presente en el estadio Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti en su rol como presidente. De hecho, ya había asistido en febrero de 2024, en el primer Superclásico desde que asumió la conducción institucional del club.

Aquel antecedente demuestra que su presencia en el Monumental no es inédita, aunque sí infrecuente y cargada de significado. La figura del exjugador, históricamente ligada a Boca y protagonista de múltiples Superclásicos dentro del campo de juego, adquiere una nueva dimensión al trasladarse al plano dirigencial.

Expectativa y contexto de alta tensión

Según informó TyC Sports, la presencia del presidente xeneize no está confirmada, pero se mantiene como una posibilidad concreta. En caso de concretarse, implicaría su regreso al estadio en un contexto institucional y bajo una exposición diferente, lo que inevitablemente genera repercusiones en la previa.

El Monumental, escenario históricamente complejo para cualquier referente de Boca, representa un entorno de alta exigencia simbólica. En ese marco, la eventual asistencia de Riquelme no pasaría desapercibida, dado que su figura continúa siendo una de las más representativas del club.

Un Superclásico que paraliza al país

El encuentro se disputará este domingo desde las 17, con transmisión de ESPN Premium y TNT Sports, en una nueva edición de un duelo que concentra la atención más allá del resultado.

Como ocurre en cada Superclásico, el partido se convierte en un evento que paraliza al fútbol argentino. La mirada no solo se posa en lo que sucede dentro del campo, sino también en cada detalle previo, en cada decisión dirigencial y en cada elemento que pueda incidir en el desarrollo del espectáculo.

En ese contexto, la posible presencia de Riquelme suma un componente adicional a una previa ya cargada de tensión. Su rol actual, alejado de la cancha pero profundamente vinculado a la historia del club, lo posiciona como un protagonista inevitable, incluso antes de que la pelota comience a rodar.