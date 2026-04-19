El fenómeno Gout volvió a ganar, pero sumó una excentricidad: saludó en los últimos 20 metros

El nombre de Gout Gout sigue ganando espacio en el mundo del atletismo. Con apenas 18 años, el australiano protagonizó una nueva actuación que reforzó su proyección internacional al imponerse en los 100 metros del campeonato juvenil australiano disputado en Brisbane.

La victoria no solo se explicó por el resultado, sino por la forma. En una carrera en la que no logró quebrar la barrera de los 10 segundos, Gout Gout volvió a destacarse por su estilo particular: una remontada progresiva y un gesto inusual en la recta final, cuando decidió saludar al público a unos 20 metros de la meta, incluso antes de completar la prueba.

El registro final fue de 10s21/100, suficiente para imponerse con claridad sobre sus rivales y consolidar una actuación que combinó rendimiento y espectáculo.

Una carrera de menor a mayor

El desarrollo de la prueba mostró una característica que especialistas ya reconocen como parte del sello del atleta: un inicio más lento en comparación con sus competidores. Según se describe, esta forma de correr es habitual en su técnica.

En los primeros 50 metros, Gout se encontraba en la segunda posición. Sin embargo, en el tramo final desplegó su aceleración, superó al líder y tomó el control de la carrera. En ese contexto, protagonizó uno de los momentos más llamativos de la jornada al saludar al público antes de cruzar la línea.

El podio de la competencia se completó con los siguientes tiempos:

Zavier Peacock: 10s35/100

Uwezo Lubenda: 10s37/100

La diferencia con sus perseguidores evidenció el dominio del joven australiano en el cierre de la prueba.

Gout Gout 🇦🇺 clocks 10.21s (0.5) to win the Australian U20 100m title in Brisbane.



He celebrated with 20 metres to go.pic.twitter.com/cSzfYkoPoq \\\— Track \\\& Field Gazette (@TrackGazette) April 18, 2026

Entre marcas, expectativas y espectáculo

A pesar de la victoria, el propio Gout Gout reconoció que no fue su mejor largada. Sin embargo, dejó en claro cuál era su objetivo principal: ganar y ofrecer un espectáculo. "No tuve el mejor comienzo, pero salí a por la victoria y quería dar un buen espectáculo para la gente que estaba viendo", expresó tras la competencia.

El atleta tampoco logró superar su mejor marca personal ni el récord sub 20 de Oceanía, establecido en 10 segundos exactos durante la reunión Queensland Shield en febrero. Aun así, su proyección se mantiene en ascenso.

En ese sentido, el propio velocista se mostró confiado respecto de su evolución: "Bajar de los 10 segundos es cuestión de tiempo. No lo hice hoy, pero seguramente, pronto lo haré".

El impacto de su marca en 200 metros

La actuación en Brisbane se produjo apenas una semana después de un logro que colocó a Gout Gout en el centro de la escena internacional. Durante el Campeonato de Australia de Atletismo en Sydney, el joven registró 19s67/100 en los 200 metros, la mejor marca del año.

Ese tiempo no solo representó un récord mundial sub 20, sino que también superó el registro que había conseguido Usain Bolt a la misma edad, cuando en 2004 había corrido en 19s93/100.

Bolt, posteriormente convertido en una leyenda de la velocidad con ocho medallas olímpicas doradas, once títulos mundiales y récords históricos de 9,58 segundos en 100 metros y 19,19 segundos en 200 metros, aparece ahora como referencia inevitable en la comparación.

Gout valoró especialmente haber conseguido su marca en condiciones homologadas, lo que refuerza la validez del registro. "Me quita un enorme peso de encima saber que he logrado este tiempo en condiciones homologadas. Saber que tengo la velocidad y que mi cuerpo es capaz de correr en estos tiempos. Estoy listo para ir aun más lejos", afirmó.

Una progresión constante desde 2024

La irrupción de Gout Gout en la élite del atletismo comenzó a consolidarse en 2024. En ese año, logró un tiempo de 20s4/100 en 200 metros, con el que batió el récord australiano que pertenecía a Peter Norman desde los Juegos Olímpicos de México 1968, donde había registrado 20s6/100.

Posteriormente, el joven mejoró su propia marca hasta 20s2/100, aunque en ese momento aún no había logrado descender oficialmente de los 20 segundos.

Su evolución lo ubica entre los velocistas sub 20 más rápidos de la historia en 200 metros. En ese ranking, solo el estadounidense Erriyon Knighton ha registrado un tiempo más veloz a la misma edad, con 19,49 segundos en el LSU Invitational de 2022. Además, el tiempo de 19s67/100 que logró Gout habría sido suficiente para alcanzar el tercer puesto en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde Noah Lyles obtuvo el bronce con 19s70/100.

Un talento en expansión

Nacido en Queensland, Australia, tras la emigración de sus padres desde Sudán del Sur, Gout Gout también fue reconocido recientemente como el mejor atleta varón juvenil del año por la Federación Australiana de Atletismo.

Su crecimiento no solo se mide en tiempos, sino también en presencia escénica. La combinación de rendimiento deportivo y gestos como el saludo anticipado en la recta final consolidan una imagen que trasciende la competencia.

La actuación en los 100 metros en Brisbane refuerza esa construcción. Aun sin haber alcanzado su mejor marca, el velocista volvió a imponerse y dejó una señal clara de su proyección. En una disciplina definida por centésimas, Gout Gout continúa ampliando su margen de crecimiento, con resultados que lo posicionan entre los nombres a seguir en el atletismo internacional.