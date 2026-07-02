Tras la clasificación de Estados Unidos, así está el cuadro de octavos del Mundial 2026

El Mundial 2026 continúa avanzando hacia su etapa decisiva y, con el desarrollo de los últimos encuentros, el cuadro de los octavos de final comienza a tomar forma. La clasificación de Estados Unidos se sumó a las obtenidas por otros seleccionados que ya aseguraron su presencia entre los 16 mejores del certamen, permitiendo confirmar cuatro de los cruces que integrarán la próxima instancia de la competencia.

La expectativa también se concentra en los partidos que aún restan disputarse por los 16avos de final, donde varias selecciones buscarán completar el cuadro definitivo. Entre ellas aparece la Selección argentina, que este viernes afrontará su compromiso frente a Cabo Verde con el objetivo de avanzar de ronda y mantener intacto el sueño mundialista.

La definición de los últimos clasificados marcará el cierre de una etapa que ya comenzó a delinear los enfrentamientos de la fase eliminatoria, donde varios de los principales candidatos esperan conocer a sus próximos rivales.

Estados Unidos selló su clasificación y se completaron nuevos cruces

La jornada dejó resultados importantes para la conformación del cuadro de octavos. Uno de ellos fue el triunfo del seleccionado anfitrión, Estados Unidos, que derrotó 2-0 a Bosnia y Herzegovina, resultado que le permitió asegurar su clasificación para la siguiente instancia del torneo.

También este miércoles, Bélgica consiguió avanzar luego de imponerse 3-2 a Senegal gracias a un penal convertido durante el último minuto del tiempo suplementario. Previamente, Inglaterra había logrado revertir su compromiso frente a la República Democrática del Congo, imponiéndose por 2-1, resultado que también contribuyó a completar el cuadro de la próxima ronda.

Con estas clasificaciones, el Mundial comienza a perfilar los cruces que marcarán el inicio de la etapa de eliminación directa.

Los cruces ya confirmados para los octavos de final

Hasta el momento, ya quedaron definidos cuatro enfrentamientos correspondientes a los octavos de final. Los cruces confirmados son:

Canadá vs. Marruecos.

Paraguay vs. Francia.

Bélgica vs. Estados Unidos.

Brasil vs. Noruega.

México vs. Inglaterra.

Además, permanecen pendientes de definición otros enfrentamientos que dependerán de los resultados de los encuentros restantes de los 16avos de final. Las llaves aún abiertas son:

España o Austria vs. Portugal o Croacia.

Suiza o Argelia vs. Colombia o Ghana.

Australia o Egipto vs. Argentina o Cabo Verde.

Con este panorama, varios seleccionados ya conocen a sus rivales, mientras que otros aguardan el desenlace de los partidos que completarán definitivamente el cuadro.

Argentina busca avanzar frente a Cabo Verde

Uno de los encuentros más esperados será el que protagonizará la Selección argentina. El equipo disputará este viernes 3 de julio, en el último turno de la jornada, el partido correspondiente a los 16avos de final frente a Cabo Verde, con el objetivo de conseguir la clasificación a los octavos.

En caso de superar esa instancia, Argentina enfrentará al ganador del cruce entre Australia y Egipto, que también definirán su llave durante la misma jornada. Además de esos partidos, el viernes se disputarán otros encuentros decisivos para completar el cuadro.

La programación contempla:

Suiza vs. Argelia , en la madrugada.

, en la madrugada. Australia vs. Egipto.

Argentina vs. Cabo Verde , en el último turno del día.

, en el último turno del día. Colombia vs. Ghana, encargado de cerrar la jornada.

Los vencedores de esos compromisos ocuparán los lugares vacantes que aún presenta el cuadro de octavos de final.

España, Austria, Portugal y Croacia también definen su futuro

Antes de la actividad prevista para el viernes, el calendario contempla una nueva jornada correspondiente a los 16avos. El jueves 2 de julio será el turno de dos enfrentamientos que también resultarán determinantes para completar la siguiente ronda.

Los partidos programados son:

España vs. Austria.

Portugal vs. Croacia.

Los ganadores de ambos encuentros se enfrentarán posteriormente entre sí en los octavos de final.

El calendario de los octavos de final

Con varios cruces ya definidos, también quedó establecida la programación de la próxima instancia del torneo.

El cronograma previsto es el siguiente:

Sábado 4 de julio

Canadá vs. Marruecos , a las 14:00 .

, a las . Paraguay vs. Francia, a las 18:00.

Domingo 5 de julio

Brasil vs. Noruega , a las 17:00 .

, a las . México vs. Inglaterra, a las 21:00.

Lunes 6 de julio

Ganador de Portugal/Croacia vs. ganador de España/Austria , a las 16:00 .

, a las . Estados Unidos vs. Bélgica, a las 21:00.

Martes 7 de julio

Argentina , si supera a Cabo Verde , enfrentará al ganador de Australia/Egipto , a las 13:00 .

, si supera a , enfrentará al ganador de , a las . Ganador de Suiza/Argelia vs. ganador de Colombia/Ghana, a las 17:00.

Con cuatro enfrentamientos ya confirmados y varios candidatos instalados entre los mejores del certamen, el Mundial 2026 entra en una etapa decisiva. Los partidos pendientes de los 16avos terminarán de definir el cuadro completo de octavos de final y determinarán el camino que deberán recorrer las selecciones que continúan en carrera por el título.