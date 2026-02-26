Tras la crisis y las derrotas, River despide a Marcelo Gallardo luego de un ciclo histórico

River vivirá este jueves una jornada cargada de emoción y nostalgia. El estadio Monumental será escenario de la despedida de Marcelo Gallardo, quien pondrá fin a su segundo ciclo como director técnico. El encuentro ante Banfield, correspondiente a la séptima fecha de la Zona B del Torneo Apertura y programado para las 19:30, comenzará a escribir el cierre definitivo de una era que marcó a fuego la historia reciente del club de Núñez.

Entre su primera y segunda etapa, el "Muñeco" acumuló una década al frente del equipo. Desde su primera asunción transcurrieron casi 12 años. El balance incluye conquistas históricas, derrotas que dolieron y una transformación profunda en la identidad futbolística de River.

La llegada: una promesa que se cumplió

El 30 de mayo de 2014, apenas tres días después de la salida de Ramón Díaz, Marcelo Gallardo fue confirmado como entrenador tras una reunión con los dirigentes encabezados por Rodolfo D'Onofrio y con la intervención decisiva de Enzo Francescoli, quien lo llamó cuando el ex enganche se dirigía a reunirse con directivos de Newell's, club que también lo pretendía.

El 6 de junio fue presentado oficialmente. Con saco gris, jeans y melena, lanzó una frase que quedó grabada: "River va a recuperar su historia". El tiempo demostraría el alcance de aquella declaración.

Los primeros pasos y el primer título internacional

El debut oficial fue el 27 de julio de 2014 en Salta, ante Ferro por la Copa Argentina. Tras un 0-0, River avanzó por penales. El estreno en el Monumental llegó el 17 de agosto con un 2-0 frente a Rosario Central, donde empezaron a verse destellos del juego que caracterizaría su ciclo.

La primera conquista fue la Copa Sudamericana 2014, que cortó una sequía de 17 años sin títulos continentales. El camino incluyó la eliminación de Boca en semifinales —la primera de cinco— con el recordado penal que Marcelo Barovero le atajó a Emmanuel Gigliotti y el gol decisivo de Leonardo Pisculichi. En la final, River superó a Atlético Nacional tras empatar 1-1 en Medellín y ganar 2-0 en el Monumental.

América, Japón y el salto global

Ocho meses después, River conquistó la tercera Libertadores de su historia tras 19 años. En el recorrido volvió a cruzarse con Boca, en la serie marcada por el episodio del gas pimienta en la Bombonera. También eliminó a Cruzeiro y goleó a Tigres el 5 de agosto de 2014, en una noche lluviosa en la que Gallardo no pudo estar en el banco por suspensión.

Ese año el equipo viajó dos veces a Japón: ganó la Suruga Bank y luego cayó 3-0 ante Barcelona en la final del Mundial de Clubes, con un gol de Lionel Messi, quien pidió disculpas a los hinchas de River. También obtuvo la Recopa frente a San Lorenzo, trofeo que repetiría en 2016 y 2019.

Madrid: la hazaña eterna

El 9 de diciembre de 2018, en el estadio Santiago Bernabéu, River venció 3-1 a Boca en la final de la Copa Libertadores. El empate de Pratto, el zurdazo de Juanfer Quintero y la corrida de Pity Martínez sellaron una noche histórica. "Ganamos la Copa más soñada del mundo. No lo vamos a olvidar jamás", afirmó Gallardo.

En esa edición, el equipo también dejó en el camino a Racing, Independiente y al campeón vigente, Gremio.

Más finales y la Liga esperada

Gallardo ganó otra final ante Boca: la Supercopa Argentina en marzo de 2018 en Mendoza, con Franco Armani como figura. En 2021, conquistó otra Supercopa ante Racing por 5-0.

La Copa Argentina 2016, definida como "la final más linda del mundo" tras el 4-3 ante Rosario Central en el Kempes con gol decisivo de Iván Alonso, marcó otro hito. Luego obtendría las ediciones 2017 y 2019.

El torneo de Liga se hizo esperar hasta 2021, cuando River arrasó y se consagró cuatro fechas antes del final tras golear 4-0 a Racing. Julián Álvarez fue figura. Luego ganó el Trofeo de Campeones frente a Colón.

Los emblemas de una era

El ciclo tuvo nombres propios:

Héroes de Madrid: Franco Armani, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Leonardo Ponzio, Enzo Pérez, Juanfer Quintero, Pity Martínez, Nacho Fernández y Lucas Pratto.

Milton Casco, el jugador con más recorrido.

Gonzalo Montiel, reconvertido en lateral.

Rodrigo Mora, campeón en 2015 y 2018.

Carlos Sánchez, Marcelo Barovero y Leonardo Pisculichi en la primera etapa.

Julián Álvarez y Nicolás De La Cruz en el tramo final.

Ponzio fue capitán durante largo tiempo, luego reemplazado por Enzo Pérez, con la cinta que también pasó por el brazo de Armani y, en el cierre, de Juanfer.

Las derrotas y los golpes personales

No todo fue gloria. La final perdida ante Flamengo en 2019, cuando estuvo a tres minutos del bicampeonato, fue la más dolorosa. También la semifinal con Lanús en 2017, tras ir 3-0 arriba en el global y quedar eliminado en 23 minutos. Se suman el 0-3 con Mineiro en 2024, el 2-5 global con Palmeiras, la caída con Talleres en la Supercopa Internacional y la eliminación ante Racing en playoffs del Clausura 2025. En el inicio de 2026, el 1-4 ante Tigre generó insultos.

En el plano personal, Gallardo atravesó pérdidas profundas: su madre Ana murió en noviembre de 2014, días antes de la revancha con Boca por Sudamericana. Diez años después, en diciembre de 2024, falleció su padre Máximo. También murió Juan Berros, su representante y amigo, poco antes de su regreso al club.

Este jueves, cuando el Monumental lo ovacione por última vez desde el banco, no será solo el cierre de un segundo ciclo. Será el final de una era que redefinió el ADN de River y dejó una huella que trasciende títulos y estadísticas.