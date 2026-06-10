Tras la goleada ante Islandia, la Selección ya está en Kansas y acelera la preparación

La Selección Argentina concluyó su preparación previa al Mundial con una actuación convincente y una victoria que dejó buenas sensaciones de cara al comienzo de la máxima competencia organizada por la FIFA.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni se impuso por 3-0 ante Islandia en un encuentro disputado en Alabama, resultado que marcó el cierre de los compromisos preparatorios antes del inicio oficial del certamen.

La goleada ante el seleccionado escandinavo permitió al cuerpo técnico realizar una última evaluación general del plantel y observar la respuesta futbolística y física de varios jugadores que llegaron a Estados Unidos con diferentes molestias o procesos de recuperación.

Con el ensayo superado y el resultado favorable, la delegación argentina emprendió de inmediato el regreso a Kansas, ciudad que funcionará como base de operaciones durante la primera etapa de la competencia.

Kansas, el centro de operaciones de la Albiceleste

La llegada a Kansas marca el inicio de una nueva etapa para la Selección. A partir de ahora, el plantel concentrará todos sus esfuerzos en la preparación específica para el debut mundialista.

La ciudad será la sede donde la Albiceleste permanecerá instalada mientras se aproxima el primer compromiso oficial del torneo. Allí se disputará además el encuentro correspondiente al estreno argentino en la Copa del Mundo, programado para el próximo martes frente a Argelia.

Con el amistoso ya en el pasado, la planificación del cuerpo técnico comienza a enfocarse exclusivamente en el análisis del rival, la recuperación física de los futbolistas y la definición de los últimos detalles tácticos.

La situación de Leonardo Balerdi sigue sin resolverse

Uno de los temas que continúa bajo observación es el estado físico de Leonardo Balerdi. El defensor lesionado todavía representa una incógnita para el entrenador Lionel Scaloni, quien reconoció públicamente que aún no adoptó una determinación definitiva respecto de su situación.

Tras el triunfo ante Islandia, el seleccionador explicó que continuará evaluando el caso durante las próximas jornadas antes de tomar una decisión.

"Quizás me tome uno o dos días más", señaló Scaloni al referirse al análisis que lleva adelante sobre la evolución del futbolista.

La declaración refleja la cautela con la que el cuerpo técnico sigue cada proceso de recuperación en una etapa decisiva, cuando restan pocos días para el comienzo del Mundial.

Buenas noticias para Scaloni

Más allá de la incertidumbre vinculada con Balerdi, el partido disputado en Alabama dejó conclusiones positivas para la Selección en materia física. Varios jugadores que llegaron a Estados Unidos con molestias o en procesos de recuperación lograron responder satisfactoriamente durante los trabajos y evaluaciones realizadas por el cuerpo técnico.

Entre ellos aparecen:

• Nico Paz.

• Lionel Messi.

• Gonzalo Montiel.

Los tres futbolistas superaron la prueba física realizada durante la preparación, un dato relevante para el entrenador en vísperas del debut.

La respuesta favorable de estos jugadores permite ampliar las alternativas disponibles para la conformación del equipo y representa una señal alentadora en la recta final hacia el inicio del torneo.

El seguimiento de Dibu Martínez y Leandro Paredes

La atención médica también continúa puesta sobre otros integrantes del plantel que atraviesan procesos de recuperación. En el caso de Emiliano "Dibu" Martínez, el arquero comenzará a ser exigido durante los próximos días con el objetivo de evaluar su evolución física y determinar su respuesta ante mayores cargas de trabajo.

Por otra parte, Leandro Paredes también presenta avances en su recuperación. Según la planificación establecida, el mediocampista volverá a entrenarse a la par del grupo durante el fin de semana, un paso importante dentro de su proceso de puesta a punto.

Ambas situaciones son seguidas de cerca por el cuerpo técnico, que busca llegar al debut con la mayor cantidad posible de futbolistas en plenitud física.

Comienza la cuenta regresiva

Con la preparación completada, una victoria contundente en el último ensayo y la instalación definitiva en Kansas, la Selección Argentina ingresa en la fase final de su camino hacia el Mundial. Mientras Lionel Scaloni continúa evaluando la situación de Leonardo Balerdi y monitorea la evolución de varios futbolistas, el plantel ya tiene programada una nueva práctica.

La Albiceleste realizará este miércoles un entrenamiento cerrado desde las 20:00, hora de la Argentina, en una jornada que marcará otro paso dentro de la preparación para el esperado debut ante Argelia.

La cuenta regresiva ya está en marcha y la Selección concentra ahora toda su atención en el primer desafío de una competencia para la que acaba de cerrar su preparación con una goleada y señales positivas desde lo futbolístico y lo físico.