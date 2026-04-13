Tras la lesión, el "Cuti" Romero llegaría justo para el Mundial 2026

La Selección argentina recibió una noticia de alto impacto a solo 64 días del inicio del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. El defensor Cristian "Cuti" Romero, pieza central del fondo albiceleste, sufrió una lesión ligamentaria en la rodilla derecha que lo mantendrá alejado de la competencia oficial por un período estimado de cinco a ocho semanas, un plazo que lo deja con una recuperación ajustada de cara al estreno mundialista.

El diagnóstico médico, según trascendió, confirmó una afección ligamentaria producto del choque con un compañero durante el encuentro entre Tottenham y Sunderland, un episodio que rápidamente generó preocupación tanto en Inglaterra como en el entorno del seleccionado nacional. El zaguero, además capitán del Tottenham, debió abandonar el campo de juego reemplazado, en una imagen que potenció la alarma: salió entre lágrimas, evidenciando la magnitud física y emocional del momento.

Una baja sensible

El período de inactividad previsto ubica a Romero en una carrera contrarreloj. La estimación de entre cinco y ocho semanas lo deja prácticamente sin margen antes del comienzo de la Copa del Mundo, por lo que todo indica que llegará recién recuperado al debut de la "Albiceleste".

La noticia representa un baldazo de agua fría para la estructura defensiva argentina, no solo por la cercanía del certamen, sino por el peso específico del central dentro del equipo.

Un referente clave de la era ganadora

Más allá del difícil presente de su club, Romero se mantuvo como uno de los futbolistas de rendimiento más alto tanto en Tottenham como en la Selección argentina.

Incluso en medio de la muy floja temporada del equipo inglés, que se encuentra en zona de descenso a solo seis fechas para el cierre de la Premier League, el defensor sostuvo un nivel destacado y trasladó esa jerarquía al combinado nacional. Su importancia reciente en la Selección quedó reflejada en su protagonismo en las principales conquistas del ciclo:

Copa América 2021

Copa América 2024

Mundial de Qatar

Finalissima 2022

Su ausencia en el tramo final de preparación rumbo al Mundial abre inevitablemente una etapa de seguimiento médico y físico intenso, con la prioridad puesta en que llegue en plenitud al torneo.

Tottenham pierde a su capitán en un tramo crítico

La lesión también golpea de lleno al club londinense. Como capitán del Tottenham, Romero era uno de los pilares de un equipo que atraviesa una temporada extremadamente delicada.

Con el defensor fuera de las canchas, el conjunto inglés pierde liderazgo, experiencia y solidez en un momento en el que pelea por salir de la zona baja de la tabla. La recuperación estimada lo dejaría sin actividad oficial durante gran parte del cierre de la temporada, justo en el tramo más sensible del calendario.

Otra preocupación que se desactivó: Dibu Martínez

El domingo también generó inquietud otro nombre central de la Selección: el arquero Emiliano "Dibu" Martínez, quien sintió una molestia en la previa del compromiso de su equipo, Aston Villa, en Inglaterra.

Sin embargo, el panorama en su caso es considerablemente más alentador. Todo indica que se trató solo de una sobrecarga, por lo que incluso podría jugar sin problemas esta semana por los cuartos de final de la Europa League.

Ese dato alivió parcialmente la jornada, aunque la atención principal sigue puesta sobre la evolución de Romero.