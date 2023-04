Tras la nueva derrota de Boca, Almirón elogió a Barco y lanzó un fuerte mensaje para el plantel

Dos derrotas en sus dos primeras presentaciones. El comienzo del ciclo de Jorge Almirón al frente de Boca Juniors no es el esperado y este sábado, tras la caída frente a Estudiantes en La Bombonera, el técnico buscó llevar calma en medio de tanto nerviosismo por el presente de un equipo que perdió la mitad de los partidos que jugó por la Liga Profesional y que necesita mejorar cuanto antes si quiere enderezar el rumbo.

El ex entrenador de Independiente y San Lorenzo, entre otros clubes, fue claro en conferencia de prensa cuando advirtió que gran parte de la autocrítica la hará puertas a dentro en charla directa con sus jugadores, por lo que ante la prensa evitó ser duro. Sin embargo, reconoció cuál fue el principal problema de su equipo ante el Pincha: “Más allá de girar la pelota rápido, en algún momento hay que cambiar el ritmo, pero ese proceso hay que trabajarlo, llevamos 4 entrenamientos, dos partidos, es muy poco tiempo de trabajo y tenemos que en la adversidad redoblar en la parte anímica”.

En este sentido, agregó: “Tuvimos momentos buenos de juego, pero yo tenía esa sensación de que teníamos el manejo pero no éramos profundos tenemos que aprender eso: a cambiar de ritmo, ser más punzantes. La idea era tener la pelota pero en algún momento cambiar de ritmo y eso hay que trabajarlo. Eso nos lo tenemos que meter en la cabeza, que para ser un equipo protagonista tenemos que ser más directo a veces”.

Muchas de las preguntas estuvieron vinculadas a la actuación de algunos jugadores, pero Almirón siempre señaló que el trabajo colectivo es el que lleva a destacarse a los nombres propios, por eso evitó recaer sobre algún futbolista en particular.

A quien sí destacó fue al juvenil Valentín Barco, quien fue titular por primera vez en La Bombonera con público (ya que había jugado en época de pandemia): “Barco cumplió. Hace 2 años debutó y no le tocó participar más. Lo vi en la Reserva y entendiendo que no está Fabra (lesionado) le tocó jugar, tiene mucha personalidad y lo hizo bien con dos entrenamientos. Se vieron cositas de que entiende el juego, pero necesita tiempo. Para ser importante necesita partidos y hay que tener paciencia, no hay que adelantar procesos”. En este sentido, prosiguió: “Cada vez que tocó la pelota, algo generó. Creo que no perdió ninguna pelota y fue correcto su partido. No es fácil después de tanto tiempo jugar en Primera y lo hizo bien, sobre todo en su duelo con Godoy que es un jugador con experiencia. Pero hay que llevarlo despacio”.

El martes Boca Juniors se medirá por la Copa Libertadores ante Deportivo Pereira en La Bombonera, después de lo que fue el empate ante Monagas en el debut. Almirón se mostró feliz de que sus jugadores tendrán revancha rápido ante su gente, después de tres caídas consecutivas en este recinto, algo que no pasaba desde 1971. Aquí, aprovechó para enviarle al vestuario un mensaje tajante. “Estos momentos son los que hacen fuerte a los futbolistas y si están capacitados para jugar aquí es el momento para demostrarlo”. Y agregó: “En los momentos difíciles uno se da cuenta quiénes se están haciendo cargo del momento, y no hablo de dar una patada, sino de buscar la pelota”.

Lo destacado de la conferencia de prensa de Jorge Almirón

“Hay un montón de análisis que hago hacia adentro y que voy a trabajar con mis jugadores pero ahora hay que recuperarse anímicamente para el martes”.

“Yo tengo que pensar en los jugadores, somos un equipo y yo soy el máximo responsable y hemos tenido muy pocos entrenamientos. Hay que estar fuerte y estar unidos porque no es fácil este momento. Es fácil echar culpas, pero sé que los jugadores tenemos que estar juntos y el martes tenemos una buena prueba. Esto se puede revertir”.

“El trabajo de equipo mejora el funcionamiento individual. Villa en el segundo tiempo con San Lorenzo fue espectacular, pero sacarse 2 o 3 jugadores de encima y tirar un centro es muy difícil. Pol es muy inteligente, pero no es de esos jugadores que te ganan el partido pasando 3 jugadores, depende mucho del funcionamiento”.

“El partido del martes será otra historia, por eso traté de dosificar, pero cuando el equipo no aceleraba intenté que entren muchachos que normalmente juegan, pero no cambio el resultado. Y El gol de Boselli fue de otro partido, un golazo. Intentamos jugar, pero falta profundidad y eso lo tenemos que ir trabajando”.

“Oscar (Romero) está tratando de hacer más cosas de las que le corresponden”

“Los delanteros dependen de que les llegue la pelota bien, porque son jugadores de área, más allá de que tiene buen remate de media distancia, Benedetto depende mucho del desborde. Zeballos, por ejemplo, no está todavía al 100, necesita minutos. Benedetto necesita que el equipo sea profundo para poder definir, contra tres centrales es difícil. Darío es un gran jugador y dependerá del crecimiento de todos. Si él tiene 4-5 chances y falla es doloroso, pero hoy prácticamente el equipo no generó”.

“Jamás voy a hablar mal de un jugador mío”.