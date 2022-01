Un campeón del Rally Dakar atropelló a un motociclista, no paró a socorrerlo

Los hechos insólitos son característicos en todos los Rally Dakar debido a que es una prueba de largo aliento y de extrema exigencia para todos los competidores. En la segunda etapa de la edición 2022, que por tercera vez se realiza en Arabia Saudita, ocurrió una situación llamativa porque involucró a un piloto con mucha experiencia como Giniel de Villiers, que con su camioneta atropelló al motociclista César Zumaran.

El video fue captado por France TV y se ve como el sudafricano embiste al chileno, que con su KTM cayó al piso y no recibió ayuda. En las imágenes se ve que el piloto oficial de Toyota siguió con su camino. El trasandino se levantó, observó su moto y lo miró a de Villiers, quien se frenó y al ver las señas de que “continúe” que le hizo Zumaran, continuó.

En el Rally Dakar hay un código de honor no escrito, pero que todos los competidores conocen que es ayudar a un colega cuando presenta un inconveniente. Más en un caso como el que ocurrió entre el africano y el sudamericano. Giniel es un corredor de 49 años y desde 2003 que participa en el evento que supo ganar en la primera edición sudamericana realizada en 2009 en la Argentina y Chile.

En diálogo con el diario chileno El Mercurio, Zumaran avisó que iba a solicitar una penalidad para De Villiers, que de todas formas en las últimas horas de este martes (horario local) recibió una sanción de cinco minutos en la etapa que luego se verá reflejado en la clasificación general. El sudafricano resultó octavo en el parcial de hoy con un tiempo de 3h16m17s y con esta medida caería a la décima colocación detrás del neerlandés Bernhard Ten Brinke, que también corre con un Hilux atendida por el equipo Overdrive.

Por su parte, De Villiers esgrimió: “Era un tramo con arena y rocas. Iba despacio y vi al motociclista parado del lado izquierdo. Como había una piedra en la arena, me tiró hacia el piloto y lo golpeé. Retrocedí con el coche. Cuando el motociclista se puso de pie y saludó con el brazo, fue una señal para mí de que estaba bien y que debía pasar. Pasé la moto y no quise parar de nuevo, ya que estaba muy arenosa y tenía miedo de quedarme atascado”.

El comisario deportivo entendió que la tripulación, al reaccionar como lo explicó el sudafricano, no tuvo el reparo necesario y no le brindó colaboración al motociclista. La Regulación Deportiva del Rally Cross Country (CCRSR por su sigla en inglés) es clara al expresar que “si una tripulación se ve involucrada en un accidente en el que una persona que no es miembro de la tripulación sufre una lesión física, el vehículo debe detenerse inmediatamente”.

No obstante, más allá de que el corredor chileno hizo un gesto indicando a De Villiers que pasara, el piloto de Toyota debió haberse detenido y colaborar con su colega que no resultó herido. Al ser interrogado por el Jurado de la Federación Internacional del Motociclismo (FIM), Zumaran (corre su segundo Rally Dakar tras el de 2013) no quedó satisfecho con el accionar del corredor de Toyota.

De esta forma, los comisarios deportivos entendieron que el comportamiento de De Villiers fue una infracción del reglamento y decidieron que la penalización pertinente es una penalización de tiempo y se le agregarán cinco minutos a su registro de este martes.

En el clasificador general de Villiers se ubica cuarto con 7h40m43s. Si se le suman los cinco minutos de penalización (que arrastrará de la etapa), se beneficiará un argentino, Sebastián Halpern, quien en el global es séptimo con 7h46m38s y avanzaría una colocación. Habrá que esperar a la reubicación de la organización del Rally Dakar con la sanción al sudafricano.