Un catamarqueño comenzó a trabajar como preparador físico en Gimnasia de Mendoza

El preparador físico catamarqueño, Walter Brizuela Cazuza, está frente a un gran paso en su carrera. Es que comenzó a trabajar y ser parte del equipo de trabajo de Inferiores en el Club Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

El oriundo de Piedra Blanca tiene a cargo la Quinte y Sexta División del club que juega un torneo de AFA pero con equipos de la Región.

El catamarqueño que viene de trabajar en Defensores de Esquiú y antes en San Lorenzo de Alem estuvo hace poco en Talleres de Córdoba a modo de prueba donde también tenía chace de quedarse a trabajar. Fue hasta que el coordinador general de Gimnasia,con cual mantiene una amistad, lo habló y le ofreció el trabajo el cual a Cazuza le convenció.

El preparador físico que ya está instalado en Mendoza y tuvo su primer entrenamiento al frente de los chicos, dijo: "La verdad que me sentí muy bien, cómodo. Acá te hacen formar parte del club, te atienden bien. Estaba con un poco de miedo pero me encontré con otra cosa, no esperaba tanto".