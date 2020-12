Un gigante de Inglaterra quiere llevarse a Almada en enero

No es buena la temporada que está teniendo el Manchester United y por eso apunta al mercado invernal que comienza en enero. No solo eso, sino que tiene bajo la lupa a jugadores que no llegan a los 20 años. Uno de ellos es el argentino Thiago Almada, que con tan solo 19 años es una de las figuras de Vélez Sarsfield.

Esto es manejado por la prensa de Inglaterra donde ubican al joven jugador como una de las apuestas de "Los Diablos Rojos". Los otros apuntados son Eduardo Camavinga (18) y Amad Diallo (18). Antes, habían incorporado a Facundo Pellistri, de 18 años.

Con la llegada de Ole Gunnar Solskjaer, se comenzó a tener en cuenta a los jugadores más jóvenes apostando a un futuro dándoles rodaje.