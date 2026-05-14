Un medio inglés eligió Fangio como el mejor piloto de Fórmula 1: "Ninguno se le acerca"

Juan Manuel Fangio volvió a ser reconocido como una de las máximas leyendas del automovilismo mundial luego de que el diario británico The Telegraph lo eligiera como el mejor piloto de Fórmula 1 de todos los tiempos. En un ranking histórico que reunió a los 20 corredores más importantes de la categoría, el argentino quedó por encima de nombres emblemáticos como Ayrton Senna, Michael Schumacher, Lewis Hamilton y Alain Prost.

La publicación inglesa realizó un análisis detallado para justificar el lugar otorgado a cada piloto y colocó al quíntuple campeón mundial en la cima de la historia de la Fórmula 1. El medio remarcó especialmente el dominio estadístico de Fangio y sostuvo que ningún otro corredor logró acercarse proporcionalmente a sus números.

La elección volvió a poner en primer plano la magnitud deportiva del piloto argentino, considerado una figura central del automovilismo internacional y uno de los nombres más influyentes en la historia de la máxima categoría.

El reconocimiento de The Telegraph

El ranking elaborado por The Telegraph abordó la complejidad de comparar pilotos de distintas épocas de la Fórmula 1, una disciplina que atravesó profundas transformaciones técnicas, deportivas y de seguridad desde sus inicios hasta la actualidad. El medio inglés reconoció que establecer equivalencias entre corredores de diferentes generaciones representa uno de los principales desafíos al momento de confeccionar una clasificación histórica.

"El mayor problema de cualquier clasificación es la dificultad de comparar épocas. Si bien Hamilton y Senna son comparables en líneas generales, la Fórmula 1 era un deporte muy diferente en la década de 1950", sostuvo la publicación británica.

Sin embargo, el análisis concluyó que los logros de Fangio sobresalen incluso al ser contextualizados dentro del período en el que compitió. The Telegraph destacó que el argentino enfrentó a otros campeones y grandes figuras de la época y logró imponerse en la mayoría de las ocasiones.

El diario señaló además que, aunque la Fórmula 1 de los años cincuenta no contaba con el mismo volumen de talento actual, los registros estadísticos de Fangio permanecen como una referencia inigualable dentro de la categoría.

Las cifras que sostienen el legado de Fangio

El informe periodístico remarcó que los números obtenidos por el argentino siguen siendo extraordinarios incluso varias décadas después de su retiro. Entre los principales logros de Juan Manuel Fangio aparecen:

Cinco títulos mundiales de Fórmula 1.

24 victorias en Grandes Premios.

29 pole positions.

Campeonatos obtenidos con cuatro escuderías diferentes.

Las coronaciones del piloto argentino llegaron con distintas estructuras de la categoría:

Alfa Romeo en 1951.

Mercedes-Benz en 1954 y 1955.

Ferrari en 1956.

Maserati en 1957.

Uno de los puntos más destacados por The Telegraph fue precisamente la capacidad de Fangio para conquistar campeonatos con cuatro equipos distintos, una marca considerada prácticamente imposible de repetir.

El análisis también profundizó en la dimensión estadística del dominio del argentino.

"Si analizamos las cifras proporcionalmente, en lugar de en su totalidad, Fangio es mejor que nadie: ganó cinco títulos en ocho temporadas, consiguió la pole position el 56,9 % de las veces y ganó más del 47 % de las carreras en las que participó", señaló el diario británico. La publicación fue aún más contundente al concluir: "Ningún otro piloto, ni moderno ni de otra época, se le acerca".

Fangio y una época marcada por el riesgo

Otro de los elementos destacados por el medio inglés fue el contexto en el que Fangio desarrolló gran parte de su carrera deportiva. The Telegraph recordó que el piloto argentino compitió durante una etapa de la Fórmula 1 en la que el riesgo de muerte era considerablemente mayor que en la actualidad. El diario subrayó además un detalle singular: gran parte de sus éxitos llegaron cuando ya había superado los 40 años.

"Durante la mayor parte de su trayectoria tuvo más de 40 años y el riesgo de muerte era mucho mayor que en la actualidad", destacó la publicación.

Ese aspecto fue presentado como un elemento central para dimensionar la magnitud de sus logros deportivos en una categoría caracterizada entonces por las limitaciones técnicas y de seguridad.