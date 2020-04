Vilas en su partido más dificíl, tiene una grave afección mental

Al extenista, le detectaron una grave enfermedad mental viviendo en Monaco, Francia, donde pasa sus días junto a su familia que afirman que por momentos no puede mantener el hilo de una conversación.



El que habló de la enfermedad de Vilas fue Modesto Vázquez, exjugador de tenis, que dijo: "Nadie lo dice pero creo que él tiene un principio de alzheimer. Y, según tengo entendido por gente que me ha hablado, lo han visto bastante mal, pobre”.



Por su lado, desde el entorno del extenista, le dijo al Diario Olé: "Físicamente no se nota, pero está muy deteriorado. Su salud mental está cada vez peor. Tiene algunos momentos de lucidez pero no tiene plena conciencia de lo que sucede a su alrededor, incluso ha llegado a desconocer a amigos. Tiene momentos en los que no puede mantener el hilo de una conversación”



En el año 2016, se comenzaron a ver síntomas en Vilas y contaron una anécdota: ""Guillermo empezó a hablar de que había llegado en tren a Buenos Aires, después dijo que había sido en auto. Se perdía bastante, algo que a él antes no le ocurría, porque hablando era un crack más allá de algún divague existencial de los suyos. Iba caminando de un lado al otro y lo tenían que orientar, estaba como perdido".