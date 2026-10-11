Tragedia: dos jóvenes murieron tras un siniestro vial en Santa María

Un siniestro vial fatal ocurrido sobre la Ruta Nacional N° 40, en el departamento Santa María, dejó como saldo la muerte de dos jóvenes que circulaban en una motocicleta. El hecho se registró en las inmediaciones de un establecimiento escolar ubicado en la localidad de Casa de Piedra, donde, por motivos que todavía se tratan de establecer, los ocupantes del rodado cayeron pesadamente sobre la cinta asfáltica.

Las víctimas fueron identificadas como Alesandro Samuel Antonio Chaile, de 22 años, y Oscar Luis Edgardo Arjona, de 27 años. Ambos se desplazaban en una motocicleta Yamaha Crypton de 110 centímetros cúbicos cuando se produjo el episodio que terminó con sus vidas.

Las circunstancias en las que ocurrió la caída aún deben ser determinadas.

Una de las víctimas murió en el lugar

Como consecuencia de la violencia del impacto contra la superficie de la ruta, Alesandro Samuel Antonio Chaile, de 22 años, perdió la vida en el acto, debido a las graves lesiones sufridas.

La segunda persona que viajaba en la motocicleta, Oscar Luis Edgardo Arjona, de 27 años, fue trasladada al Hospital Zonal para recibir atención médica. Sin embargo, pese a la derivación al centro asistencial, falleció minutos después, según la información suministrada sobre el hecho.

De esta manera, el siniestro tuvo un desenlace fatal para ambos ocupantes del rodado. Las dos muertes se produjeron en momentos diferentes: la primera en el lugar donde ocurrió la caída y la segunda luego del traslado de la víctima al establecimiento sanitario.

Intervención policial y pericias en el lugar

Tras el siniestro, tomaron intervención efectivos de la Seccional de San José, dependencia policial que corresponde por jurisdicción. También participaron peritos de la División Criminalística de Santa María, quienes quedaron a cargo de las tareas técnicas necesarias para documentar lo ocurrido y avanzar con las actuaciones de rigor.

La intervención de Criminalística forma parte del procedimiento dispuesto para este tipo de hechos, con el objetivo de reunir los elementos correspondientes en el lugar del siniestro. No obstante, la información proporcionada no detalla los resultados de las pericias ni precisa las circunstancias que habrían desencadenado la caída de la motocicleta.

Las actuaciones fueron realizadas bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción de la Cuarta Circunscripción Judicial, organismo judicial que dispuso el marco de intervención para el desarrollo del procedimiento.