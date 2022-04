Ya está la programación para la continuidad del fútbol chacarero

En la noche de este lunes, se reunió la Comisión Directiva de la Liga Chacarera con los delegados de los clubes para definir la programación de encuentros para el próximo fin de semana. La fecha del Torneo Anual en la A y Apertura en la B comienza el sábado.

Programación

Viernes 08/04: Estadio Primo Antonio Prevedello

16 hs Deportivo Sumalao vs La Estación de Miraflores

18 hs La Tercena vs La Merced

Cancha Coronel Daza:

15.15 hs Villa Dolores vs La Carrera

17.15 hs Coronel Daza vs Ateneo M. Moreno

Sábado 09/04: Estadio Primo Antonio Prevedello

15 hs Juventud vs Obreros San Isidro

17 hs Los Sureños vs El Auténtico

19 hs Social Rojas vs Defensores de Esquiu

Miércoles 13/04: Estadio Primo Antonio Prevedello

18 hs San Martin vs Independiente S.A.