Acciones argentinas en Wall Street suben hasta 3,4% tras la confirmación del pago del viernes

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street registraron subas de hasta 3,4% este miércoles, en una jornada marcada por la reacción positiva de los mercados al anuncio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) sobre la obtención de financiamiento externo para afrontar compromisos de deuda. El avance de los papeles locales se produjo luego de que la autoridad monetaria confirmara un préstamo por US$3000 millones, que permitirá al Gobierno completar los fondos necesarios para pagar el próximo vencimiento con bonistas.

En paralelo al repunte de los activos financieros, el dólar oficial se vendía a $1490, en un contexto de relativa estabilidad cambiaria tras la difusión del acuerdo. Los inversores interpretaron la operación como una señal de alivio en el frente financiero y de capacidad del Ejecutivo para cumplir con sus obligaciones en moneda extranjera en el corto plazo.

En el mercado de deuda, los bonos soberanos argentinos operaban con subas de hasta 0,8%, mientras que el riesgo país, medido por el índice elaborado por JP Morgan, se ubicaba en 566 puntos básicos, lo que representó un aumento de cuatro unidades respecto del cierre previo. Si bien el indicador continúa en niveles elevados, la jornada mostró una reacción moderadamente favorable de los mercados internacionales ante la noticia del financiamiento.

Antes de la apertura formal de la rueda en Nueva York, los ADR argentinos ya anticipaban una jornada positiva. Entre las principales subas se destacaban BBVA, con un avance del 3,4%, seguido por Loma Negra, que trepaba 2,74%, y Grupo Financiero Galicia, con una mejora del 2,40%. También se observaron movimientos alcistas en otros papeles del sector financiero y energético, en línea con el mejor clima para los activos locales.

El repunte de las acciones se produjo tras la confirmación oficial de que el Gobierno nacional acordó un préstamo con bancos internacionales por US$3000 millones, una operación clave para reforzar la disponibilidad de divisas en las arcas del Estado. El acuerdo fue cerrado por el BCRA con seis bancos internacionales de primera línea, bajo la modalidad de repo, un instrumento habitual en el mercado financiero para obtener liquidez de corto plazo.

Según detalló la autoridad monetaria, la línea de financiamiento tiene un plazo de 372 días y devenga una tasa de interés anual del 7,4%. Los fondos permitirán completar los dólares necesarios para afrontar el vencimiento de US$4200 millones con bonistas que el Tesoro deberá cancelar este viernes 9 de enero, uno de los compromisos más relevantes del calendario financiero inmediato.

Desde el Gobierno destacaron que la operación no solo garantiza el cumplimiento del pago, sino que también busca enviar una señal de previsibilidad a los mercados, en momentos en que la atención de los inversores sigue puesta en la evolución de las reservas, el programa económico y la capacidad del país para sostener el proceso de normalización financiera.

Analistas del mercado señalaron que, si bien el préstamo representa un alivio transitorio, los inversores continuarán monitoreando de cerca la dinámica de la deuda y la consistencia de la política económica en el mediano plazo. En ese sentido, remarcaron que la reacción positiva de los activos refleja más una respuesta táctica a la noticia que un cambio estructural en la percepción de riesgo sobre la Argentina.

Con todo, la jornada dejó un balance favorable para los activos locales en Wall Street, en un contexto en el que el Gobierno busca consolidar señales de estabilidad y recuperar la confianza de los mercados internacionales.