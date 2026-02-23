Inicio de la vendimia 2026: Tinogasta centraliza la producción y el apoyo estatal a la vitivinicultura

Este lunes quedó oficialmente inaugurada la campaña vitivinícola 2026 en la provincia, consolidando a Tinogasta como el epicentro estratégico para el procesamiento de la vid. La actividad principal se concentra en la planta mostera situada en el Parque Industrial de la cabecera departamental, sobre la Ruta Nacional 60, donde ya ha comenzado la recepción sistemática de camiones cargados con uva proveniente de las fincas aledañas. La puesta en marcha de esta temporada se da en un contexto de supervisión técnica rigurosa, donde personal de la empresa Agro Industria Catamarca Sociedad del Estado (AICAT), junto con especialistas de la cartera que dirige Leonardo Zeballos, fiscalizan el ingreso de la materia prima para asegurar la transparencia del proceso.

El esquema de precios y el respaldo financiero

Ante la situación compleja que atraviesa el sector a nivel nacional, la administración provincial ha diseñado un esquema de compensación económica para sostener la rentabilidad del eslabón primario. La estructura del precio final que percibirá el trabajador de la vid se compone de un pago base de la empresa mostera de 120 pesos por cada kilogramo de fruta entregada, al que se le suma un aporte del Gobierno provincial de 50 pesos adicionales. Este subsidio, canalizado a través del Ministerio de Desarrollo Productivo y AICAT, tiene como objetivo específico el financiamiento del flete y la cosecha, redondeando así un valor total de 170 pesos por kilogramo de fruta.

Para asegurar la agilidad del trámite, el Ministerio de Desarrollo Productivo asume la responsabilidad de realizar el pesaje oficial de cada carga que ingresa al predio industrial. Una vez registrada la cantidad exacta de uva, el subsidio correspondiente será transferido de forma directa a la cuenta bancaria de cada productor, garantizando un flujo de fondos efectivo para quienes sostienen la actividad en el campo.

Articulación frente a la crisis y proyecciones de campaña

El ministro Zeballos subrayó que este despliegue representa un esfuerzo significativo de la Provincia para acompañar a los productores en un marco de fuerte crisis nacional. El funcionario destacó que la medida es fruto de reuniones constantes con empresarios, productores y organismos técnicos como el INTA, buscando estrategias conjuntas para paliar las dificultades del mercado actual. En cuanto a la logística de los pagos comerciales, se estableció que los productores recibirán el desembolso por parte de la empresa mostera alrededor del mes de julio, una vez que se concrete la venta de toda la producción del mosto provincial.

Las expectativas para este ciclo son ambiciosas en términos de volumen de procesamiento. Se calcula que, para la presente campaña, la producción total superará los 8 millones de kilogramos de uva, una cifra que reafirma la importancia de la planta de Tinogasta como dinamizadora de la economía regional. Este volumen de fruta no solo representa el trabajo de las familias viñateras, sino también la capacidad operativa de una infraestructura pensada para transformar la materia prima local en valor agregado exportable.