Bitcoin y el mercado cripto se desploman: pérdidas significativas en un contexto de tensión arancelaria en EE.UU.

El mercado de criptomonedas abrió la última semana de febrero con un panorama negativo, con Bitcoin como protagonista de la tendencia a la baja. La principal criptomoneda retrocedió un 3%, consolidando un declive de aproximadamente 25% durante el último mes, en un contexto marcado por las tensiones comerciales y la política arancelaria de la administración de Donald Trump en Estados Unidos.

En las últimas 24 horas, Bitcoin llegó a caer hasta un 5%, pasando de US$67.688 a un mínimo de US$64.266. Posteriormente, logró recortar parcialmente la pérdida, situándose en US$66.297, lo que refleja la volatilidad persistente del mercado y la dificultad de recuperar los niveles previos a la caída.

El recorrido reciente de Bitcoin evidencia la magnitud de la corrección actual. La criptomoneda inició 2026 con un valor de US$88.000, escaló hasta US$96.900 el 14 de enero, y desde entonces mantiene un descenso sostenido. Comparando con su máximo histórico de US$126.000 alcanzado en octubre de 2025, Bitcoin registra una pérdida acumulada del 47%, un nivel que genera alarma entre inversores y analistas del sector.

Altcoins también sienten la presión: Ethereum, Solana y BNB en rojo

El declive no se limita a Bitcoin. Otras criptomonedas de relevancia muestran retrocesos significativos:

Ethereum (ETH): cae 3,2%, cotizándose en US$1.917,04.

Solana (SOL): lidera las caídas con un retroceso de 5,8%, alcanzando US$80,39.

BNB: desciende 2,6%, hasta US$607,84.

Ripple (XRP): baja 1,5%, situándose en US$1,40.

Dogecoin (DOGE): registra una disminución más moderada del 0,6%, con un precio de US$0,09686.

El patrón de pérdidas generalizado evidencia la influencia de factores macroeconómicos y regulatorios, que impactan de manera simultánea en diversas criptomonedas, acentuando la tendencia bajista del mercado.

Factores detrás del desplome: ventas masivas y tensiones arancelarias

El análisis del mercado indica que la actual caída está vinculada a dos factores centrales:

Ventas de grandes tenedores de Bitcoin: Los "whales", o inversores con grandes cantidades de la criptomoneda, han incrementado sus ventas, presionando a la baja los precios.

Disputas arancelarias en Estados Unidos: La tensión en torno a los aranceles impuestos por Donald Trump genera incertidumbre en los mercados financieros.

Recientemente, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló un programa arancelario impulsado por la administración Trump. Frente a esto, el expresidente anunció la implementación de un nuevo arancel global del 10% sobre las importaciones durante 150 días, con la posibilidad de subir la tasa hasta 15%, el máximo permitido bajo el estatuto correspondiente. Este contexto legal y político ha contribuido a una mayor volatilidad y desconfianza entre los inversores en criptomonedas.

Perspectivas y contexto del mercado

El mercado cripto enfrenta un escenario complejo. La combinación de declives abruptos, intervenciones regulatorias y movimientos estratégicos de grandes inversores genera un entorno en el que la recuperación inmediata de Bitcoin y altcoins resulta incierta.

El desplome de Bitcoin desde sus máximos históricos y las caídas paralelas en Ethereum, Solana, BNB, Ripple y Dogecoin reflejan un ajuste significativo, que podría redefinir estrategias de inversión y afectar la liquidez en los próximos meses.

En suma, la última semana de febrero evidencia cómo factores internos del mercado y decisiones políticas en Estados Unidos se intersectan, impactando con fuerza en el valor de las criptomonedas y recordando la alta volatilidad inherente del sector. La atención de los analistas se centra ahora en la evolución de las medidas arancelarias de Trump y en las decisiones de los grandes tenedores de Bitcoin, que podrían definir la próxima fase del mercado.