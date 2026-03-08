ANSES actualizó la AUH por discapacidad: familias de Catamarca pueden cobrar hasta $432.461 en marzo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó la actualización de los montos de las asignaciones familiares para marzo de 2026. Entre ellas se encuentra la Asignación Universal por Hijo con discapacidad, que pasó a ser de $432.461, beneficio que también perciben familias de Catamarca que se encuentran dentro del sistema de seguridad social.

El aumento responde al mecanismo de actualización mensual basado en la inflación, establecido por el Decreto 274/2024. En esta oportunidad, el ajuste se calculó a partir del índice de precios registrado en enero de 2026, que fue del 2,88%.

Como ocurre con todas las asignaciones sociales, ANSES abona el 80% del monto de forma mensual, mientras que el 20% restante se retiene y se paga de manera acumulada una vez que el titular presenta la Libreta de Asignación Universal, que certifica controles de salud y escolaridad.

Quiénes pueden acceder a la AUH por discapacidad

La Asignación por Hijo con Discapacidad está destinada a distintos grupos de trabajadores y beneficiarios del sistema previsional que tengan hijos con discapacidad a cargo.

Entre los beneficiarios se encuentran:

Trabajadores en relación de dependencia

Monotributistas

Trabajadores rurales o de temporada

Personas que cobran a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART)

Titulares de la Prestación por Desempleo

Jubilados y pensionados

Personas que perciben pensiones no contributivas por invalidez o trasplante

A diferencia de otras asignaciones, este beneficio no tiene límite de edad, debido a las necesidades de cuidado y acompañamiento que pueden requerir las personas con discapacidad.

Montos vigentes en marzo de 2026

Con la actualización aplicada por ANSES, los valores quedaron establecidos de la siguiente manera:

AUH por hijo con discapacidad: $432.461

AUH por hijo menor de edad: $132.014

Requisitos para solicitar el beneficio

Para acceder a la asignación por hijo con discapacidad es necesario cumplir con ciertos requisitos:

El hijo con discapacidad debe residir en Argentina

Debe ser soltero o viudo

Debe contar con la autorización vigente de ANSES para el cobro

Además, el titular debe:

Tener actualizados los datos personales y del grupo familiar en Mi ANSES

Informar un medio de cobro

El trámite es gratuito y se realiza de manera presencial.

Calendario de pagos de marzo 2026

ANSES dispuso el cronograma de pago según la terminación del DNI del titular:

DNI terminado en 0: lunes 9 de marzo

DNI terminado en 1: martes 10 de marzo

DNI terminado en 2: miércoles 11 de marzo

DNI terminado en 3: jueves 12 de marzo

DNI terminado en 4: viernes 13 de marzo

DNI terminado en 5: lunes 16 de marzo

DNI terminado en 6: martes 17 de marzo

DNI terminado en 7: miércoles 18 de marzo

DNI terminado en 8: jueves 19 de marzo

DNI terminado en 9: viernes 20 de marzo.